鍾培生莊雅婷訂婚再有新相曝光 林作︰似係計算過嘅戀愛！

鍾培生宣布與民建聯小花莊雅婷訂婚，更在豪宅搭出大型裝置，吊埋威也飛天重現《進擊的巨人》重現艾倫為米卡莎圍頸巾的一幕。由於女方表現過度冷靜，加上全程由鍾培生主導，有網民就認為搞笑滿分，浪漫0分，只是俾鍾培生自high的求婚。不過，莊雅婷就用「又真係幾型嘅」作為回應，又在影片下留下3個心心。鍾培生今日再發布多張求婚的照片，更見到他嘟咀的一面，絕對相信莊雅婷「食得住」這位百億富三代。

與鍾培生同月同日出世的林作見到對方求婚影片之後，三度留言，其中一個留言寫道︰「各位，如片所見，我可以從法律上100%同大家講：條女，並沒有答應。」另一條則是他上載跟鍾培生大談性事的影片，他留言說︰「祝福莊雅婷......我的意思是保重 #4年後都係咁好笑」 林作坦言覺得整個求婚儀式完全不真誠，非常造作，加上強調由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，他相信當時出現電影常見的NG。

他說︰「我好唔ok，好唔似真愛，似係計算過嘅戀愛。你又青靚白淨、年紀背景、前路同我嘅因緣，唔似係自由戀愛，似係時間到，大家又啱啱好，就呢個啦咁嘅商品化戀愛！」他稱從身邊朋友得知，鍾培生跟莊雅婷拍拖不是很長時間，亦不反對拍拖很短時間便結婚。他說︰「個感覺都唔似係純真愛，俾我感覺係計算過權宜之計。」他亦感情大師上身，希望鍾莊二人清楚大家在做甚麼。