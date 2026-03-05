伊朗局勢｜陳浩民返港報平安 曾作「最壞打算」極度緊張

伊朗居勢持續緊張，日前陳浩民與妻子蔣麗莎自揭一度滯留杜拜未能回港。今日（3月5日）凌晨，兩人於社交平台開直播報平安，透露於昨晚終於平安抵港，幸得蔣麗莎「神仙手」成功購買機票，安全撤離。兩人於直播中更分享於杜拜所遇到的驚險時刻，亦為天價機票闢謠。

蔣麗莎搶購機票 每張1萬元起

今日凌晨，兩人於社交平台開直播，透露已安全返港。兩人先透露今次到訪杜拜純屬為工作而非網傳一家六口到杜拜玩樂，因此子女未有同行，只有夫婦二人及蔣麗莎父母。兩人分享於當地數日的避難生活，為方便逃生，四人選擇入住兩層高的低層酒店；蔣麗莎連日亦不斷在旅遊APP上嘗試購買機票，最終買入4張返香港的機票，而價錢亦並非網傳天價「一張幾十萬甚至幾百萬」，普通機票約1萬元左右，商務艙大約兩至三萬。