伊朗局勢｜陳浩民返港報平安 曾作「最壞打算」極度緊張

伊朗居勢持續緊張，日前陳浩民與妻子蔣麗莎自揭一度滯留杜拜未能回港。今日（3月5日）凌晨，兩人於社交平台開直播報平安，透露於昨晚終於平安抵港，幸得蔣麗莎「神仙手」成功購買機票，安全撤離。兩人於直播中更分享於杜拜所遇到的驚險時刻，亦為天價機票闢謠。
蔣麗莎搶購機票 每張1萬元起
今日凌晨，兩人於社交平台開直播，透露已安全返港。兩人先透露今次到訪杜拜純屬為工作而非網傳一家六口到杜拜玩樂，因此子女未有同行，只有夫婦二人及蔣麗莎父母。兩人分享於當地數日的避難生活，為方便逃生，四人選擇入住兩層高的低層酒店；蔣麗莎連日亦不斷在旅遊APP上嘗試購買機票，最終買入4張返香港的機票，而價錢亦並非網傳天價「一張幾十萬甚至幾百萬」，普通機票約1萬元左右，商務艙大約兩至三萬。
為了盡快離開，一行四人當日凌晨4點起床趕往機場。兩人透露縱然登機後，因空中隨時有導彈飛過所以仍然非常緊張，四人甚至已作「最壞的打算」，將銀行卡密碼全數交代予家人。
陳浩民於直播中亦揭露於當地的驚險時刻，如經常聽到防空警報，亦會見到導彈於頭頂上空飛過：「白天看到的是一條長長的煙霧，晚上則是一道刺眼的火光。」甚至有一次，是距離住所僅1.2公里（不足3分鐘車程）的美國領事館附近發生爆炸，期間亦有酒店被導彈碎片擊中起火。
感嘆世界和平無價
陳浩民亦剖白自己一度陷入焦慮，幸好得太太蔣麗莎安慰：「有我在陪著你呢！遇到事就解決事。」兩人更感慨：「平時說和平珍貴都只是口號，只有身臨其境才會有深刻的體會。這次經歷真的感覺像做了一場夢。」
