娛樂
出版：2026-Mar-05 18:56
更新：2026-Mar-05 18:56

丘梓謙麥皓兒逾10年戀情畫上句號 由談婚論嫁降呢變拍檔

丘梓謙與大他5年的麥皓兒非常合襯，沒想到最後二人未能牽手到白頭。

憑《愛．回家之開心速遞》扮演「蔥頭」一角入屋的丘梓謙在未入行之前，已經跟大他5歲的麥皓兒拍拖，二人差不多拍拖逾10年。不過，今日雙方在IG stories分手。丘梓謙與麥皓兒互tag對方的帳號，寫下「一年前我們經過坦誠溝通之後，我們已經轉換了彼此的相處模式，我們是彼此的摯友，很好的工作合作夥伴，祝願彼此一切順利！」本報聯絡丘梓謙，他表示分開的決定是雙方溝通後的共識，大家各自在工作上努力。問到是否跟公司的「禁愛令」有關，他否認並多謝大家的關心。

丘梓謙於21年接受周刊訪問時，提到雙方是在一個朋友派對上認識，大家未拍拖時已無所不談，拍拖後更有很多共同話題，並大讚女方不會收埋自己，非常坦誠，大家有問題都會說出來一齊解決，更表示已有結婚打算，但暫時以事業為重。

麥皓兒於2007年參加港姐而入行，最後止步八強，未幾被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，並參演多套劇集，曾任《東張西望》主持。她提到丘梓謙曾跟她說「細個有睇我主持嘅《東張西望》」覺得她幾靚女並開始留意她的動向，又大讚丘梓謙是她喜歡的類型，心地好、唔認叻、跳舞叻及非常專一。早年麥皓兒表示二人有共識，往結婚的方向走，但現階段希望大家能在事業上衝刺先。24年他們在《異空感應》入情侶檔演一場求婚戲，麥皓兒在戲中熱淚盈眶，真情流露。然而，2025年甚少見二人放閃，今日更宣布他們已分開一年。

