天機試煉場｜登上亞太區收視第一宣布添食 最強巫師結局招三亡魂現身

Disney+獨家上線的韓國話題綜藝《天機試煉場》，自開播以來便掀起不少話題，討論熱度持續高企，更超越 2023 年的《Moving超異能族》成為韓國 Disney+史上首12天觀看次數最高節目，並榮登2026年Disney+亞太區影集首播收視冠軍。 《天機試煉場》找來49位命運術士對決，當中橫跨薩滿巫師、四柱八字、塔羅、面相等領域的頂尖命運術士，經過一段長征競賽，3位話題度最高的巫師雪花、尹大滿、李素彬躋身決賽，製作單位邀來3位委託人消除心中憾事，最精彩的對決莫過於3人各自以不同方式與亡者對話，生者放不下已逝故人，看得觀眾哽咽又淚崩，再度於Threads引起熱議。

其他地區版本投入製作 參賽者的神準解讀更讓網友連連驚呼「準到離譜」，而顏值實力兼備的一眾參賽者紛紛人氣急升，預約到爆滿到2030年！節目昨日(4日)終於迎來最終決賽，3位命運術士雪花、尹大滿、李素彬一較高下，分別選到妹妹放不下已逝姊姊、「復活樂團」第四任主唱金宰斗盼望與亡妻對話，以及最後一個痛失16歲女兒的家庭。最後一集上架後，相關片段引起觀眾熱議，當雪花被金宰斗亡妻附身時，發現丈夫有輕生念頭，立即大喊：「答應我不要了結自己的生命，不用努力地生活，只要你活著就好。」全場觀眾感動兼毛管戙。

李素彬所選擇的委託者，因姊姊墮樓身亡而大受打擊，此後便半臉癱掉，就在解怨的過程中，委託者卻突然被附身，表情冷淡怒罵「妳懂什麼」，氣氛瞬間令人發毛，連製作單位都立即嗌cut，觀眾亦稱不可思議。最後，尹大滿負責心臟病猝逝的16歲女兒，陰陽相隔的父女對話讓人感動。 《天機試煉場》最強巫師終於出爐，而全部10集已在Disney+上架，由於大受歡迎，官方決定乘勝追擊宣布「添食」，其他地區版本的《天機試煉場 》即將投入製作！