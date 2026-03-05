Dry出道30周年預告重組 馮德倫出新歌再攻樂壇：我冇話過唔攞獎 (有片)

馮德倫今日現身，在中環見傳媒大談新動向，對於重返歌手崗位，Stephen表示：「感覺幾開心，因為太耐冇出過自己個人嘅歌，咁所以都幾特別。」新歌《屢戰屢敗又怎樣》原來由執行、錄音到完成只是花了個多月時間，不過思考再唱歌就想了很久，自言剛好遇到一個機會，借自己IP的「BUCKET MAN」出師有名去完成這件事。馮德倫不排除日後再有機會唱live，但要視乎場合，但當然要看新歌出來的反應，又稱不介意以busking形式宣傳新歌，自言當年在台灣出碟已在街頭唱歌來配合宣傳。

反應好考慮出廣東版

新歌由Z3R0-san負責作曲填詞，問到有否計劃出廣東版？Stephen答：「因為唔係我作歌、作詞，我覺得佢本身嗰樣嘢係咁樣，我覺得唱得又幾輕快，覺得冇需要去變廣東話，但如果到時呢首歌好Hit，大家話不如出廣東版，那當然可以。」馮德倫畢竟初出道時以二人樂隊Dry身份發展，佔其事業生涯頗重要位置，認為事隔多年再唱歌亦十分開心。

拍TVB版MV嫌嘥時間

馮德倫與Mark雷頌德組成的Dry於1996年出道，在1998年推出第三張唱片後解散，大家最關心Dry會否重組及出歌？他回應：「我上次同Mark喺社交媒體有一個大家傾偈嘅對話，最後佢自己都話，不如我哋再搞隻歌定點啦，當時我都話好，後來我同佢講嚟緊我有隻歌，你究竟Dry嗰樣嘢係咪做㗎？當時同我講話係做，佢好似好認真。」兩人對話是在幾個禮拜前，Stephen覺得以雷頌德的效率，如果大家支持應該會再快一點，但他強調：「佢係退咗休嗰個，唔係我吖嘛！喺Dry呢件事裏面佢係大佬，我都係聽佢講啫！」Stephen認為可趁Dry今年30周年打鐵趁熱，但就不會翻唱《紀念日》，希望Mark可以創作多幾首新作，雷頌德更叫他到時負責執導MV，到時Dry新歌一定會推出廣東歌，並笑言現時自己有錢買初，不用對方提供服裝，自言亦有品牌贊助，又提醒大家去年他為國際品牌充當男模行show。愛妻舒淇暫時未睇《屢戰屢敗又怎樣》完整版MV，他稱今晚一上架會傳給老婆欣賞。馮德倫會之全力配合宣傳新歌，問他是否跟當年一樣照派台照攞獎？他即說：「梗係啦！我冇宣布過話唔攞獎呀！我會上電台宣傳，呢嚿嘢一係唔做，一做就要認真地去做！」Stephen坦言不清楚現在樂壇的宣傳手法，搞笑稱當年要為MV額外拍多一個TVB版，更望向旁聽的TVB記者，並加句：「好嘥我啲時間。」知道social media影響力好大，今後會開始多在社交媒體宣傳新歌，預告宣傳上隔幾日會有驚喜。