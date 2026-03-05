孖衛詩雅「兄弟」檔搵錢 陳家樂爆囡囡利是成績勝舊年

陳家樂與衛詩雅這對好拍檔今日(5日)獲客戶邀請主持店舖開幕，兩人一向老友鬼鬼，今次更不約而同穿上紅色服裝，為開幕更添喜慶感覺。早前衛詩雅於金像獎記者會上公布「最佳男主角」提名名單，讀出好兄弟陳家樂的名字時，更喜極而泣，畫面令人感動。家樂表示：「當聽到自己獲提名時，真的十分開心，這是業界同袍給予我的認同。」 衛詩雅同樣入圍最佳女配角，她表示已經約定由老公陪同一齊行紅地氈，更邀請家樂帶埋太太連詩雅四人行，但家樂表示當日太太有工作在身，但心裡正考慮帶同女兒Camilla亮相，為自己打氣。

由於家樂獲得提名之後，近乎隔幾日便現身，他表示適逢電影上映，所以多了宣傳活動，今次又碰巧店舖其中一位股東跟他同一足球教練，很開心可以慶祝對方有店舖開張。家樂笑言識朋友好過識字，「識多啲朋友會多工作機會，以前我好收埋自己，依家多咗機會見唔同導演，都希望表現到俾佢哋睇等佢哋搵我！」衛詩雅表示認同，有數個工作也是識朋友而獲得機會，自己曾試過在街上遇到朋友，在閒談時知道她的代言完結時，對方隨即邀她合作，並表示每當有機會時，都會互提對方的名字。

問到陳家樂囡囡今年利是收穫如何，他表示成績比去年好，可能囡囡識做恭喜手勢，不少街坊、素未謀面的人也給囡囡利是。他透露囡囡的利是全交由陳太連詩雅接管用作讀書基金，同時開始面對入學面試的苦惱。他稱老婆負責教囡囡英文，已認到不少生字。 衛詩雅表示很開心在新年前完成手頭上的拍攝工作，於是新年假期飛到峇里島旅行，可惜天天都落雨，惟有寄望金像獎之後，再跟老公去旅行。她表示不會刻意要小朋友，另一半也沒有恨生小朋友。談到結婚周年，衛詩雅表示當日是年廿九，大家都去老闆楊受成家中食飯。