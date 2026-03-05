陳卓賢每月派歌為7月個唱做準備 深夜開live自彈唱宣傳新作

陳卓賢(Ian)一直都是多產的唱作歌手，踏入2026年才兩個月，Ian已經率先於1月23日送上本年第一首派台歌《傷口上灑辣椒醬》及2月23日推出《無名指》。除了新歌派台，Ian近日更一轉以往「I人」風格，密密在TG group「上水」與粉絲互動，逗得hellosss們心花怒放。

Ian日前在TG group 放了自己曲詞包辦新歌《無名指》MV的YouTube 連結及與粉絲談天。Hellossss（Ian粉絲暱稱）似乎十分有默契，不停邀請偶像開IG live，這位「寵粉賢」，果然對粉絲寵愛有加，拋低一句「攞返頂帽先」，然後就在深夜即興開IG live，還在直播中親自彈唱新歌《傷口上灑辣椒醬》及《無名指》，令hellosss們開心不已。