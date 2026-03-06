盧冠廷首次過大海開show 自揭唱代表作《天鳥》有陰影

香港樂壇傳奇音樂人盧冠廷上年6月在香港紅館舉行一連兩場「My Music·My Life 一生所愛」演唱會，反應叫好叫座。今年1月，他更開啓了巡演，並在廣州舉行了首站演出，當地觀衆的熱情給盧冠廷留下了深刻的印象，他在演出後也表示廣州那晚的感動會一直記在心裏。6月13日，他將第一次去到澳門開show。

最期待澳門美食

之前香港紅館的演出被不少樂迷譽爲年度最令人感動及難忘的演唱會，這次巡迴到澳門，盧冠廷將會給大家帶來一些小驚喜。他透露最近會為當年（1977年）在美國創作比賽（面向全球投稿參與）獲得冠軍的歌曲《Sing Till The Morning》填上全新的粵語及國語兩版歌詞，加上原版的英文詞，這次將有機會在澳門唱三個版本。除了這首演唱會現場限定的曲目，還有在1月廣州站時首唱了的新歌《沙漠的小花》，同樣也值得令樂迷期待。不過盧冠廷最期待的，反而是澳門的美食。「因爲喺澳門有好食嘅脆皮鷄同埋菠蘿叉燒餐包。」他笑説。