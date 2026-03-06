黎芷珊正式「登六」即興遊首爾 男神王嘉爾突襲送驚喜

黎芷珊日前正式「登六」，入行超過40年的她在娛樂圈人緣極廣。這位1966年出生於澳門的主持人，18歲時在姑丈「賭王」何鴻燊安排下加入TVB，早年主持《430穿梭機》等兒童節目，之後憑藉《最佳男主角》奪得2012年萬千星輝頒獎典禮最佳節目主持，事業登上高峰。

驚喜捧蛋糕現身

日前，黎芷珊迎來60歲生日，並即興決定即日飛去韓國首爾旅行慶祝，竟獲男神王嘉爾（Jackson）驚喜現身送蛋糕，她在社交網分享多張慶生靚相，寫道：「芷珊姐姐『登6』突發Seoul trip，朝早決定下晝就飛，正日生日仲有靚仔Jackson同我慶祝，全程都係佢安排，帶芷珊姐姐去Bar hop，He's really sweet！真係開心到爆燈！Thank you all﹗」相中，見Jackson親自捧著蛋糕現身，壽星女即興奮得尖叫。