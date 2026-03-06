黎芷珊正式「登六」即興遊首爾 男神王嘉爾突襲送驚喜

黎芷珊日前正式「登六」，入行超過40年的她在娛樂圈人緣極廣。這位1966年出生於澳門的主持人，18歲時在姑丈「賭王」何鴻燊安排下加入TVB，早年主持《430穿梭機》等兒童節目，之後憑藉《最佳男主角》奪得2012年萬千星輝頒獎典禮最佳節目主持，事業登上高峰。
驚喜捧蛋糕現身
日前，黎芷珊迎來60歲生日，並即興決定即日飛去韓國首爾旅行慶祝，竟獲男神王嘉爾（Jackson）驚喜現身送蛋糕，她在社交網分享多張慶生靚相，寫道：「芷珊姐姐『登6』突發Seoul trip，朝早決定下晝就飛，正日生日仲有靚仔Jackson同我慶祝，全程都係佢安排，帶芷珊姐姐去Bar hop，He's really sweet！真係開心到爆燈！Thank you all﹗」相中，見Jackson親自捧著蛋糕現身，壽星女即興奮得尖叫。
二人私交甚篤
黎芷珊與Jackson 因節目《芷珊約您》的訪問而認識，當時她專程跟隨對方到曼谷、澳門拍攝演唱會，二人私交甚篤，其後，Jackson每次回港或開演唱會，黎芷珊幾乎都是座上客，更不止一次公開大讚對方「靚仔又出色」。網民留言表我羨慕黎芷珊，有男神為她慶生，亦有不少人紛紛留言大讚壽星女保養得得宜：「皮膚白滑，完全唔似60歲」、「個樣仲好後生」。