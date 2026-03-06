吳文忻生前追思會溫馨照曝光 彭秀慧：動機很簡單希望你快樂

現年51歲的吳文忻於2024年8月公開乳癌復發後，多來她一直積極抗癌，期間，吳文忻的病情曾一度好轉，日前她自揭過去兩個月病情惡化，胸前流膿發出酸餿臭味，並謂：「我晚晚就好似同住條屍瞓咁樣，心諗係咪真係就嚟死？」而向來百無禁忌的她，早前獲一班好友為她舉行了一場特別的「生前追思會」，更直言；「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。」並指朋友們的支持像一個加油站。

場面溫馨 導演彭秀慧昨日（4日）在社交網響多張「生前追思會」的合照，見8位女友人與吳文忻在酒店海景房相聚，房間佈置擺滿心型氣球，更有一幅畫畫滿鮮花、寫着「Friendship Forever」的相片，眾人手挽手擁抱，擺出不同甫士打卡，更細看當年兒時的照片，畫面溫馨感人。彭導寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片 ，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單 ，這麽快樂。我想 ，可以引以為傲的應該是發黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在妳在 ，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂 Friendship Forever。」吳文忻則回覆：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!」

識於微時 今日，彭導再分享與吳文忻的合照，並謂：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉 驚你呀。」原來二人是小學兼中學同學，6歲已相識。早前，吳文忻透露在她最低潮時，彭導每天打電話給她，她哽咽說道：「佢日日打俾我，有時覺得佢咁煩架，但又真係差好遠，好有愛，積極返。」