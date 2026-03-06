Janice Man文詠珊亮相時裝周 復古風造型被指似少林足球阿梅

文詠珊（Janice Man）由模特兒成功轉型演員；2019年，與富三代老公吳啟楠（Carl）結婚後長駐上海，但仍堅持幕前工作，直至去年9月突宣布升呢做人母，震撼網民。文詠珊產後極速修身，並被大讚其外貌仍精緻，即使素顏狀態下依然美爆。日前，文詠珊出席米蘭時裝周及巴黎時裝周被網民激讚狀態佳，不過今次就髮型及妝容就成為網上熱話。

文詠珊日前於米蘭時裝周品牌活動被讚顏值與身形吸睛，其中一個造型就以復古風格髮型示人，卻引來網民鋪天蓋地討論，有網民直言：「做咩整個米雪頭」、「我諗佢個造型係想走法式慵懶風」、「變咗亞視咁既樣」等等，評論相當直接，亦有網民將文詠珊髮型與關菊英比較。

墊肩上衣成焦點

另外，文詠珊現身巴黎時裝周，今次佢就著上紫色絲綢上衣及黑色長褲，將長髮盤起，乾淨俐落。有唔少網民就重點放錯在文詠珊嗰件墊肩上衣及其妝容之上，先係墊肩上衣嘅肩墊太厚，覺得好奇怪，又表示文詠珊化妝化得太濃，眉形畫得太長，造型十足十「阿梅」：「好笑好土完全不搭調」、「為何用少林足球的造型」、「這妝造咋，把我姐搞成蔡明老師coser了」、「為什麼要搞個這樣的肩膀啊」、「這一身太土了」等等。不過，都有網民替文詠珊講好說話，直言人靚就可以搭救，仲叫大家唔好對女明星咁苛刻。