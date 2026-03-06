熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-06 21:30
更新：2026-Mar-06 22:30

Janice Man文詠珊亮相時裝周 復古風造型被指似少林足球阿梅

文詠珊（Janice Man）由模特兒成功轉型演員；2019年，與富三代老公吳啟楠（Carl）結婚後長駐上海，但仍堅持幕前工作，直至去年9月突宣布升呢做人母，震撼網民。文詠珊產後極速修身，並被大讚其外貌仍精緻，即使素顏狀態下依然美爆。日前，文詠珊出席米蘭時裝周及巴黎時裝周被網民激讚狀態佳，不過今次就髮型及妝容就成為網上熱話。

Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊照片以巴黎鐵塔襯托 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 JM (11) Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊亮相米蘭及巴黎時裝周 Janice Man文詠珊在微博指「奔赴一場鐵塔之約」

有網民稱亞視味濃

文詠珊日前於米蘭時裝周品牌活動被讚顏值與身形吸睛，其中一個造型就以復古風格髮型示人，卻引來網民鋪天蓋地討論，有網民直言：「做咩整個米雪頭」、「我諗佢個造型係想走法式慵懶風」、「變咗亞視咁既樣」等等，評論相當直接，亦有網民將文詠珊髮型與關菊英比較。

Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相 Janice Man文詠珊一口氣在微博分享多張時裝周靚相

墊肩上衣成焦點

另外，文詠珊現身巴黎時裝周，今次佢就著上紫色絲綢上衣及黑色長褲，將長髮盤起，乾淨俐落。有唔少網民就重點放錯在文詠珊嗰件墊肩上衣及其妝容之上，先係墊肩上衣嘅肩墊太厚，覺得好奇怪，又表示文詠珊化妝化得太濃，眉形畫得太長，造型十足十「阿梅」：「好笑好土完全不搭調」、「為何用少林足球的造型」、「這妝造咋，把我姐搞成蔡明老師coser了」、「為什麼要搞個這樣的肩膀啊」、「這一身太土了」等等。不過，都有網民替文詠珊講好說話，直言人靚就可以搭救，仲叫大家唔好對女明星咁苛刻。

原文刊登於 Yahoo娛樂圈

