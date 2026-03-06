熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-06 13:30
更新：2026-Mar-06 13:30

馮德倫預告拍港味BUCKET MAN動畫劇集 拒讓位舒淇放獎座：攞走佢啲Labubu(有片)

馮德倫Stephen相隔26年回歸樂壇，推出國語單曲《屢戰屢敗又怎樣》，去年創立動漫IP「BUCKET MAN」的他，聯乘香港玩具品牌Threezero推出「BUCKET MAN ZERO」，新歌MV除了有Stephen型爆彈結他，亦見「BUCKET MAN ZERO」化身打工仔穿梭於香港鬧巿，買外賣、踎大排檔等，展現屢戰屢敗仍繼續生活的打不死精神。

B92d85be 2815 4b4f a458 7eba4750b66e

反抗欺凌 笠水桶變超級英雄

馮德倫跟傳媒分享最近動向，除了重拾歌手身份，Stephen更會向動漫界大展拳腳，預告今年內推出「BUCKET MAN」動畫劇集的預告，「以往拍電影通常先有故事、人物和演員，再搵投資者，但做動漫比較花時間，所以先推出IP，跟不同品牌合作，至少讓大家認識佢個樣，再慢慢推出動畫。」他已建立團隊全力製作動畫，計劃以10集形式推出，人物設計和故事背景都會注入香港元素，故事構思源自水桶笠頭的BUCKET MAN，「佢喺學校遭受欺凌，被人打要用水桶笠頭，佢由呢個水桶得到超能力，變成super hero靈感源自反抗欺凌變成超級英雄。」不過，他明言自己和老婆舒淇都不會出現在動畫中，兩人亦不會上演英雄救美，「咁老土，我都唔睇啦！」若舒淇樂意也可參與配音。曾拍美劇在串流平台上架，Stephen期望BUCKET MAN動畫能接觸不同國際的觀眾，但他坦言現時全球巿道不景，洽談合作亦有難度，但睇好動漫發展前景，「好多平台都招兵買馬動漫作品，希望食到呢個浪。」

F1facdd7 297a 45f7 96b2 803f3eecc639 馮德倫現身撐老婆舒淇。 3b753c46 774e 4331 8a9b 408218f95002 舒淇首次自編自導電影《女孩》舉行香港首映禮。 (林俊源攝) VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 0’52” VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 0’36” VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 0’33” VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 1’00” VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 0’04” VS YouTube StephenFung SoWhatOfficialMusicVideo 2’12”

MV搵舒淇執導？最好唔好喇

舒淇剛憑首部執導電影《女孩》入圍金像獎最佳導演、最佳編劇及新晉導演提名，馮德倫表示屆時作品完成，都會與太太分享。至於將來推出歌曲MV，可會請舒淇執導，Stephen笑言：「佢有興趣當然歡迎，但最好唔好喇！我哋唔係太鍾意成日講(對方)，唔係特登收埋，各自做自己工作，因我覺得如果我哋兩個都係做指揮崗位，咁就會有衝突。如果演員導演合作，通常係導演指揮演員，咁就好啲。」談到對舒淇得獎的信心，他分析道，「外面都攞咁多獎，又有提名肯定，攞唔攞唔緊要啦，冇嘢係你贏晒嘅，第一次執導有肯定已經好好。」早前舒淇半說笑要求Stephen棄掉家裡的figure公仔，騰出空間讓她擺放獎座，馮德倫抗議道：「梗係唔願意啦，有冇搞錯，呢個咩交易嚟！攞走佢啲Labubu咪得囉！」

