馮德倫預告拍港味BUCKET MAN動畫劇集 拒讓位舒淇放獎座：攞走佢啲Labubu(有片)

反抗欺凌 笠水桶變超級英雄

馮德倫跟傳媒分享最近動向，除了重拾歌手身份，Stephen更會向動漫界大展拳腳，預告今年內推出「BUCKET MAN」動畫劇集的預告，「以往拍電影通常先有故事、人物和演員，再搵投資者，但做動漫比較花時間，所以先推出IP，跟不同品牌合作，至少讓大家認識佢個樣，再慢慢推出動畫。」他已建立團隊全力製作動畫，計劃以10集形式推出，人物設計和故事背景都會注入香港元素，故事構思源自水桶笠頭的BUCKET MAN，「佢喺學校遭受欺凌，被人打要用水桶笠頭，佢由呢個水桶得到超能力，變成super hero靈感源自反抗欺凌變成超級英雄。」不過，他明言自己和老婆舒淇都不會出現在動畫中，兩人亦不會上演英雄救美，「咁老土，我都唔睇啦！」若舒淇樂意也可參與配音。曾拍美劇在串流平台上架，Stephen期望BUCKET MAN動畫能接觸不同國際的觀眾，但他坦言現時全球巿道不景，洽談合作亦有難度，但睇好動漫發展前景，「好多平台都招兵買馬動漫作品，希望食到呢個浪。」