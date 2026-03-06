馮德倫預告拍港味BUCKET MAN動畫劇集 拒讓位舒淇放獎座：攞走佢啲Labubu(有片)

馮德倫Stephen相隔26年回歸樂壇，推出國語單曲《屢戰屢敗又怎樣》，去年創立動漫IP「BUCKET MAN」的他，聯乘香港玩具品牌Threezero推出「BUCKET MAN ZERO」，新歌MV除了有Stephen型爆彈結他，亦見「BUCKET MAN ZERO」化身打工仔穿梭於香港鬧巿，買外賣、踎大排檔等，展現屢戰屢敗仍繼續生活的打不死精神。
反抗欺凌 笠水桶變超級英雄
馮德倫跟傳媒分享最近動向，除了重拾歌手身份，Stephen更會向動漫界大展拳腳，預告今年內推出「BUCKET MAN」動畫劇集的預告，「以往拍電影通常先有故事、人物和演員，再搵投資者，但做動漫比較花時間，所以先推出IP，跟不同品牌合作，至少讓大家認識佢個樣，再慢慢推出動畫。」他已建立團隊全力製作動畫，計劃以10集形式推出，人物設計和故事背景都會注入香港元素，故事構思源自水桶笠頭的BUCKET MAN，「佢喺學校遭受欺凌，被人打要用水桶笠頭，佢由呢個水桶得到超能力，變成super hero靈感源自反抗欺凌變成超級英雄。」不過，他明言自己和老婆舒淇都不會出現在動畫中，兩人亦不會上演英雄救美，「咁老土，我都唔睇啦！」若舒淇樂意也可參與配音。曾拍美劇在串流平台上架，Stephen期望BUCKET MAN動畫能接觸不同國際的觀眾，但他坦言現時全球巿道不景，洽談合作亦有難度，但睇好動漫發展前景，「好多平台都招兵買馬動漫作品，希望食到呢個浪。」
MV搵舒淇執導？最好唔好喇
舒淇剛憑首部執導電影《女孩》入圍金像獎最佳導演、最佳編劇及新晉導演提名，馮德倫表示屆時作品完成，都會與太太分享。至於將來推出歌曲MV，可會請舒淇執導，Stephen笑言：「佢有興趣當然歡迎，但最好唔好喇！我哋唔係太鍾意成日講(對方)，唔係特登收埋，各自做自己工作，因我覺得如果我哋兩個都係做指揮崗位，咁就會有衝突。如果演員導演合作，通常係導演指揮演員，咁就好啲。」談到對舒淇得獎的信心，他分析道，「外面都攞咁多獎，又有提名肯定，攞唔攞唔緊要啦，冇嘢係你贏晒嘅，第一次執導有肯定已經好好。」早前舒淇半說笑要求Stephen棄掉家裡的figure公仔，騰出空間讓她擺放獎座，馮德倫抗議道：「梗係唔願意啦，有冇搞錯，呢個咩交易嚟！攞走佢啲Labubu咪得囉！」