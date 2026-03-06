林曉培與「娃娃舜」曾有一面之緣 上TVB節目模仿對方經典台風

今集的「一晚限定」，請來台灣搖滾歌后林曉培（Shino）登場，Shino除了與主持冼靖峰合唱代表作《煩》將現場氣氛推至High爆外，更深情演繹《她的眼淚》。Shino在遊戲環節要挑戰倒轉唱出《她的眼淚》歌詞「我的溫柔比不上她的眼淚」，結果Shino竟然神還原，準確度達100%！最驚喜是提到當年憑翻唱其經典廣東歌《娃娃愛天下》而爆紅的「娃娃舜（黃宏舜）」，原來Shino曾與對方見過一次面，Shino現場更即席模仿對方「扮自己扭膊頭」的招牌動作，場面爆笑！

詹天文曾極自卑

至於「來自聲聲的你」環節，則有詹天文，在「偶像零距離」部分，製作組特意安排一位追隨詹天文5年的鐵粉驚喜現身，粉絲需先通過考驗答中問題，才可獲得向偶像提問的機會。粉絲成功過關後問到：「做過啲咩令你感動同有深刻印象？」Windy感性重提當年《聲夢傳奇》演唱會：「因為我係十強止步，當時我有一個強烈自卑心態，好驚台下燈牌冇我個名，但當時見到有呢一兩盞燈牌，我見到嗰下喺台上面好想喊。」隨後Windy送上新歌《在十字路口告別》，期間更特意深情望住粉絲獻唱，畫面超Sweet又感動！