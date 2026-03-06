熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-06 16:00
更新：2026-Mar-06 16:00

萬梓良患嚴重糖尿病傳病情惡化 王晶爆拍《流氓大亨》爭啲打死吳啟華

分享：
VS YouTube EP48AlexMan50 1’04”

王晶在他的頻道內分享跟他合作過的藝人，幾個月前談到萬梓良。

adblk4

萬梓良因糖尿病問題，暴瘦之餘兼出現行動有問題，不時見到網民分享他登台時，需要別人攙扶。近日忽然傳出萬梓良病情惡化，需要坐輪椅，並指有關消息是由王晶經YouTube頻道發布。惟翻看王晶談及萬梓良的影片，大多是數月前，入面他只提到對方身體不好，指他愛唱酒而得了糖尿病，自己比他還要大兩、三歲，同樣有糖尿病，但萬梓良的情況比他嚴重得多，整個人很老態，走路要人扶，常失衡，並未見他提到萬梓良要坐輪椅。

VS YouTube 2 2’58” VS YouTube 3’54” VS YouTube 5’05” VS YouTube 3’38” VS YouTube 2 3’09” 王晶在不同的影片中都是引述網上見到萬梓良的情況。 VS YouTube 2 2’53” VS YouTube EP48AlexMan50 5’31” VS YouTube EP48AlexMan50 7’06” VS YouTube EP48AlexMan50 7’12”

王晶在片中形容萬梓良的想法跟別人不一樣，性格有時很古怪，不是人人受得了，並指他近年腦袋有點糊塗，愛跟身邊的人說只要給他叩頭，便會收對方為徒，他沒想過真的又有男演員照做，相信王晶指的是林敬剛。王晶提到萬梓良演戲很認真，有時演繹得很誇張，連周潤發也不禁指他演得太誇張，自己也不能跟他鬥，每當他誇張演繹，發哥便選擇只望著他。

adblk5

IlZtS7XkFo7920MXO 9 XoHBItuwOEMee8VUj3vFVI8 Z6mujEQsed69va9VUaJdfKceqn81X0 GwoAjesKAI3o 5747 03E7CD800A16B38EFDFB01DEFC416C316C7EC71C size66 w640 h789

他又提到有次他跟吳啟華拍《流氓大亨》時，萬梓良因為出盡全力打吳啟華，形容當時的情況是「吳啟華都差不多要死了，一cut就大罵神精病索性不怕！」因此很多人都怕跟萬梓良合作，更爆萬梓良每次跟劉德華合作，都必定會錫他一啖，以表達自己很喜歡劉德華。王晶續說︰「他有時候是一個比較古怪的人，可是在我心目中是個好演員，有義氣。」並指有時找他客串也不會收酬勞。

VS YouTube 1’47” VS YouTube 1’54” VS YouTube 2’11” VS YouTube 2’10” VS YouTube 2’33” VS YouTube 2’49” VS YouTube 2’15” VS YouTube 2’00” VS YouTube 1’57” VS YouTube 2’50” VS YouTube 3’06” VS YouTube 2’51” VS YouTube EP48AlexMan50 8’08”

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務