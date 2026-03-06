萬梓良患嚴重糖尿病傳病情惡化 王晶爆拍《流氓大亨》爭啲打死吳啟華

萬梓良因糖尿病問題，暴瘦之餘兼出現行動有問題，不時見到網民分享他登台時，需要別人攙扶。近日忽然傳出萬梓良病情惡化，需要坐輪椅，並指有關消息是由王晶經YouTube頻道發布。惟翻看王晶談及萬梓良的影片，大多是數月前，入面他只提到對方身體不好，指他愛唱酒而得了糖尿病，自己比他還要大兩、三歲，同樣有糖尿病，但萬梓良的情況比他嚴重得多，整個人很老態，走路要人扶，常失衡，並未見他提到萬梓良要坐輪椅。

王晶在片中形容萬梓良的想法跟別人不一樣，性格有時很古怪，不是人人受得了，並指他近年腦袋有點糊塗，愛跟身邊的人說只要給他叩頭，便會收對方為徒，他沒想過真的又有男演員照做，相信王晶指的是林敬剛。王晶提到萬梓良演戲很認真，有時演繹得很誇張，連周潤發也不禁指他演得太誇張，自己也不能跟他鬥，每當他誇張演繹，發哥便選擇只望著他。

他又提到有次他跟吳啟華拍《流氓大亨》時，萬梓良因為出盡全力打吳啟華，形容當時的情況是「吳啟華都差不多要死了，一cut就大罵神精病索性不怕！」因此很多人都怕跟萬梓良合作，更爆萬梓良每次跟劉德華合作，都必定會錫他一啖，以表達自己很喜歡劉德華。王晶續說︰「他有時候是一個比較古怪的人，可是在我心目中是個好演員，有義氣。」並指有時找他客串也不會收酬勞。