So Ching義演做女主角 孖《造星V》鄧家杰又唱又跳狀態超好

鄧家杰(Kakit)聯同Ben Sir歐陽偉豪、陳諾霆（Rondi）、張進翹(Manson)以及多位殘疾人士、更生人士及一群12至19歲的青少年學生一同演出舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》，首場於昨日(5日)順利舉行。是次舞台劇由德和慈善基金贊助，蘇芷晴(So Ching)更驚喜擔任女主角，義演性質的她與Kakit跳唱多首原創歌曲。

Kakit自《全民造星V》後曾參與舞台劇演出，今次更首當男主角，跟So Ching跳唱默契十足，他更為配合除衫爆肌的劇情，特別操練多個月，幸好出來的效果不錯。除了有So Ching、Kakit及Ben Sir等演出外，同台演出的都不是專業演員，但大家經過連月來密集式的彩排後，成功為觀眾帶來精彩演出，充份表現出舞台劇「共融」的精神。

So Ching今次演出屬義演性質，狀態大勇的她在舞台出現時，全場給予熱烈獎聲，導演十分榮幸邀請到她為慈善音樂劇義務演出。So Ching甚少亮相幕前，台上演出更是少之又少，當她得知今次會跟不同階層同台，加上是慈善性質，所以她收到邀請時便一口答應。