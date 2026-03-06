英皇25+慶祝活動多籮籮！DJ派對盲盒咩都有 藝人宣傳照首批曝光

英皇娛樂日前宣布公司一眾藝人將於5月4日在啟德體育園主場館舉行的《25+ 英皇群星演唱會》載歌載舞，消息一出全城反應熱烈。為慶祝英皇娛樂25+周年的大日子，並讓更多公眾參與其中，現宣布展開「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，從三月中旬開始，揭開一連串驚喜活動，必將盛事連連！今日更同步發出第一批由著名攝影師夏永康（Wing Shya）拍攝的全新慶典系列官方宣傳照片，為慶典正式揭開序幕！

於《25+ 英皇群星演唱會》舉行前後，多個緊扣Cantopop及回憶殺的驚喜活動將接連推出，當中包括3月中旬的首次在香港出現的DJ電車巡遊派對、3月下旬於香港美麗華酒店Vibes舉辦的「英皇盛世之夜」DJ派對、3月下旬至4月中旬於淺水灣灘畔商場the pulse舉行「英皇娛樂25+嘉年華」、以及4月至5月為期一個月，於香港標誌性旅遊景點—星光大道隆重面世的「英皇娛樂25+限定展」，現場將設有大型裝置及多款限量藝人周邊商品，不定期舉行Busking表演，有維港美景作伴，勢必成為這段期間的黃金打卡熱點。還有不定時以懷舊作主題的「英皇金曲巡迴Busking」，將帶著膾炙人口的經典金曲走進人群，喚起一浪接一浪的回憶殺。繼早前英皇娛樂的盲盒演唱會大獲好評，以上活動將有不同英皇藝人以盲盒形式輪流登場，更會快閃向公眾派禮物，與眾同樂。一連串活動詳情，敬請密切關注英皇娛樂官方社交平台，萬勿錯過！

《25+ 英皇群星演唱會》由劉偉強、張叔平、王雙駿聯手組成的黃金團隊操刀，演唱會總投資額高達一億港元，旨在打造年度最具話題性的音樂盛典。同時，為配合「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，英皇娛樂更特別邀請著名攝影師夏永康（Wing Shya）為旗下藝人拍攝全新照片，為黃金團隊再添一員。夏永康分享道：「感謝英皇娛樂的邀請，英皇旗下藝人陣容龐大，每一位都極具個人風格且專業。拍攝過程中數個動作，便能自然流露獨特魅力和個性。這次整體風格偏向簡約樸素，以人出發，無須繁複的背景，只配上皇冠頭飾。除了象徵英皇娛樂，也寓意每位藝人都憑藉努力與才華，為自己加冕。」而藝人穿著的T恤則由演唱會美術總監張叔平操刀設計，T恤上的「EEG」三字簡潔而富有力量，橙色的字體代表活力，而綠色流蘇則代表延續，展現品牌在香港以至亞洲多年累積的深厚影響力與辨識度。

加盟英皇超過17年的古巨基

首批發放的相片為謝霆鋒、容祖兒、古巨基及張敬軒，展現英皇大家庭的凝聚力。加盟英皇超過17年的古巨基，最近相隔23年重唱金曲被網民大讚回憶殺，他笑言：「想不到大家這麼好反應，會收集一下網民意見，看看他們想聽的歌單，自己會在選歌上花上特別心思，希望能給大家帶來驚喜！」 加盟大家庭即將14 年的張敬軒說道：「首先祝願公司25 周年生日快樂！青春常駐！25 周年代表銀禧，是一個重要的里程碑，象徵著如銀般堅固，經得起時間考驗，25+的『+』代表延續，細水長流，穩中求變，時刻不斷給予大家新意及驚喜。能夠見証著公司走過四分之一世紀，十分感動！」

接下來數天不同單位的藝人照將陸續於藝人社交媒體上公布，粉絲們請密切關注，更會透過大型戶外廣告等不同渠道與公眾見面，敬請期待！