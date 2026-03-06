楊偲泳回應《夜王》戲分被刪 大方拆彈：唔好再發酵

《夜王》氣勢如虹，目前累積票房已衝破8000萬，戲中除了黃子華、鄭秀文（Sammi）成焦點，廖子妤、楊偉倫（阿卵）、「葵芳」蔡蕙琪等都表現搶眼。然而，因為片長關係，何啟華（Dee）與楊偲泳的戲份被大幅刪減，特別是一場與阿Dee激吻的片段。其後，𣎴少觀眾為楊偲泳抱不平，楊偲泳早前曾一度於社交網分享一輯絕密刪剪版性感劇照，並在帖文中寫上《心照一生》歌詞剖白，似乎是憑歌寄意。

首作公開回應 事件持續發酵，楊偲泳今日現身商台《Bad Girl大過佬》頂替放假的Elsie擔任主持，期間她就為事件作出回應：「呢個唔算係澄清，但我好想講，大家鍾意用『疑似不滿』形容事件，『疑似』即係冇fact check，亦冇人搵過我fack check，我覺得好奇怪，呢件事我覺得冇辦法，因為唔止我，我哋拍攝時候，其他演員都付出好多，但真係因為片長問題，賀歲檔，其實唔止我，阿Dee及芯駖都畀人剪走，我覺得將件事發酵得好勁，對導演Jack（吳煒倫）唔公平。」 力保團體心血

楊偲泳續說：「我唯一有少少唔開心，我覺得大家網上評論同言論，令我哋團隊，好老土咁講，好似一班塞豆窿玩埋一嚿，唔好再去發酵件事。當下第一個諗法就係，如果有日我做導演，我畀人剪走啲戲，最唔開心係我囉，但我覺得導演好慘，寫又係佢拍又係佢，又籌備咁多年去拍。」網民都大讚楊偲泳回應大方，在力保團體心血。