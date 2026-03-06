熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-06 21:00
更新：2026-Mar-06 21:00

香港舞台劇獎提名名單出爐 Lokman@MIRROR入圍角逐劇帝

分享：
螢幕擷取畫面 2026 03 06 183011

「第 34 屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公佈。

adblk4

「第 34 屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公佈，26個單位31個製作共 80 位劇場工作者獲提名，並將於427日舉行的頒獎禮上角逐26個常設獎項。 60位合資格的評審委員於今年1月進行提名，並由專業會計師擔任核票工作，從 69 個候選製作中評選出提名名單後，將於下星期起由所有評審委員及會員投票選出各獎項得主。

本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上去年起新增的五個音樂劇類別的獎項，本屆候選者人數達80位，候選製作達31個。獲提名最多的是香港演藝學院的40周年六學院聯合製作音樂劇《我佛無著經》，共獲12項提名，包括：最佳製作、最佳導演、劇本、音樂劇男主角、男女配角、編舞、服裝、燈光、音響、音樂、填詞及化妝造型，成績斐然。

adblk5

去年不少藝人也參演舞台劇，令本屆的提名名單更星光熠熠，而且競爭非常激烈，其中王菀之、黃智雯、談善言、彭秀慧、伍潔茵及李妮珊共六位一同角逐最佳女主角（悲劇/ 劇），而卓韻芝、韋羅莎等則一同角逐最佳女主角（喜劇/鬧劇）獎。在舞台電影電視的演 技均無容置異的謝君豪亦憑《天下第一樓》獲提名最佳男主角（悲劇/正劇），初踏台板的 MIRROR成員Lokman 憑過氣組合一角獲評審垂青並提名最佳男主角（喜劇/鬧劇），實在可喜可賀！

20250730LamCY836

MIRROR 成員 Lokman 憑《我推的男子》獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇），實在可喜可賀！

Lokman得悉自己今次獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇）後，表示非常驚喜同開心，他說︰「因為真係完全冇諗咁遠。因為嗰陣時真係全程投入去排練、演出，去enjoy嗰段時間，所以真係好驚喜，同埋今次成個舞台劇嘅檔期都係一個好好嘅旅程，好好嘅經歷，大開眼界。好感謝今次嘅演出，同埋多謝大家嘅肯定。多謝公司經理人團隊,多謝製作方團隊,多謝BadyJohn, Donut, Simon, Yanny, Melody, 祖！我會繼續努力，多謝大家支持！」

adblk6

第34屆香港舞台劇獎獲提名最多的兩個製作：

香港演藝學院的《我佛無著經》獲 12 項提名： 最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳劇本、最 佳音樂劇男主角、最佳音樂劇男配角、最佳音樂劇女 配角、最佳編舞、最佳服裝設計、最佳燈光設計、最 佳音響設計、最佳原創音樂（音樂劇）、最佳填詞、最佳化妝造型。

中英劇團的《你個戲壞咗呀！》 獲 8 項提名： 最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳男主角（喜 劇／鬧劇）、最佳女配角（喜劇／鬧劇）、最佳舞台 設計、最佳音響設計、最佳化妝造型

adblk7

第34屆香港舞台劇獎提名名單(部份)︰

最佳劇本

李偉樂《荷里活有單大生意》劇毒

李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊

張飛帆《我佛無著經》香港演藝學院

黎曜銘《人間》香港話劇團

最佳男主角(悲劇/正劇)

余翰廷《兒子》

陳嬌《人間》

謝君豪《天下第一樓》

最佳男主角(喜劇/鬧劇)

Lokman@MIRROR《我推的男子》

歐啟發《荷里活有單大生意》

盧智燊《你個戲壞咗呀！》

最佳女主角(悲劇/正劇)

王菀之《天色 2025》

伍潔茵《秋之夢》

李妮珊《Ellie, My Love》

彭秀慧《亞娜 2.0》

adblk8

黃智雯《薄伽梵歌 2025》

談善言《鱷魚之吻》

最佳女主角(喜劇/鬧劇)

卓韻芝《我無醉》

韋羅莎《笨蕉大劇院》

郭靜雯《三母女》

張紫琪《塘西馴悍記》

最佳男配角(悲劇/正劇)

巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊

蔡瀚億《等待果陀》鄧樹榮戲劇工作室

羅文澤《兒子》香港話劇團

最佳男配角(喜劇/鬧劇)

許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》

巢嘉倫《你好，打劫! Reunion》

黃秋生《Di-Dar》(Comeback)

最佳女配角(悲劇/正劇)

胡麗英《偷偷記得》

張紫琪《兒子》

謝冰盈《完美的世界》

adblk9

最佳女配角(喜劇/鬧劇)

陳雅媛《你個戲壞咗呀！》中英劇團

張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒

劉雨寧《你個戲壞咗呀！》中英劇團

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務