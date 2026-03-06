香港舞台劇獎提名名單出爐 Lokman@MIRROR入圍角逐劇帝

「第 34 屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公佈，26個單位31個製作共 80 位劇場工作者獲提名，並將於4月27日舉行的頒獎禮上角逐26個常設獎項。 60位合資格的評審委員於今年1月進行提名，並由專業會計師擔任核票工作，從 69 個候選製作中評選出提名名單後，將於下星期起由所有評審委員及會員投票選出各獎項得主。

本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上去年起新增的五個音樂劇類別的獎項，本屆候選者人數達80位，候選製作達31個。獲提名最多的是香港演藝學院的40周年六學院聯合製作音樂劇《我佛無著經》，共獲12項提名，包括：最佳製作、最佳導演、劇本、音樂劇男主角、男女配角、編舞、服裝、燈光、音響、音樂、填詞及化妝造型，成績斐然。