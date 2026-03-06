香港舞台劇獎提名名單出爐 Lokman@MIRROR首入圍角逐劇帝

「第 34 屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公佈，26個單位31個製作共 80 位劇場工作者獲提名，並將於4月27日舉行的頒獎禮上角逐26個常設獎項。 60位合資格的評審委員於今年1月進行提名，並由專業會計師擔任核票工作，從 69 個候選製作中評選出提名名單後，將於下星期起由所有評審委員及會員投票選出各獎項得主。
本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上去年起新增的五個音樂劇類別的獎項，本屆候選者人數達80位，候選製作達31個。獲提名最多的是香港演藝學院的40周年六學院聯合製作音樂劇《我佛無著經》，共獲12項提名，包括：最佳製作、最佳導演、劇本、音樂劇男主角、男女配角、編舞、服裝、燈光、音響、音樂、填詞及化妝造型，成績斐然。
去年不少藝人也參演舞台劇，令本屆的提名名單更星光熠熠，而且競爭非常激烈，其中王菀之、黃智雯、談善言、彭秀慧、伍潔茵及李妮珊共六位一同角逐最佳女主角（悲劇/正 劇），而卓韻芝、韋羅莎等則一同角逐最佳女主角（喜劇/鬧劇）獎。在舞台電影電視的演 技均無容置異的謝君豪亦憑《天下第一樓》獲提名最佳男主角（悲劇/正劇）， MIRROR成員Lokman 憑過氣組合一角獲評審垂青並首次獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇），實在可喜可賀！
Lokman得悉自己今次獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇）後，表示非常驚喜同開心，他說︰「因為真係完全冇諗咁遠。因為嗰陣時真係全程投入去排練、演出，去enjoy嗰段時間，所以真係好驚喜，同埋今次成個舞台劇嘅檔期都係一個好好嘅旅程，好好嘅經歷，大開眼界。好感謝今次嘅演出，同埋多謝大家嘅肯定。多謝公司經理人團隊,多謝製作方團隊,多謝BadyJohn, Donut, Simon, Yanny, Melody, 祖！我會繼續努力，多謝大家支持！」
第34屆香港舞台劇獎獲提名最多的兩個製作：
香港演藝學院的《我佛無著經》獲 12 項提名： 最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳劇本、最 佳音樂劇男主角、最佳音樂劇男配角、最佳音樂劇女 配角、最佳編舞、最佳服裝設計、最佳燈光設計、最 佳音響設計、最佳原創音樂（音樂劇）、最佳填詞、最佳化妝造型。
中英劇團的《你個戲壞咗呀！》 獲 8 項提名： 最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳男主角（喜 劇／鬧劇）、最佳女配角（喜劇／鬧劇）、最佳舞台 設計、最佳音響設計、最佳化妝造型
第34屆香港舞台劇獎提名名單(部份)︰
最佳劇本
李偉樂《荷里活有單大生意》劇毒
李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊
張飛帆《我佛無著經》香港演藝學院
黎曜銘《人間》香港話劇團
最佳男主角(悲劇/正劇)
余翰廷《兒子》
陳嬌《人間》
謝君豪《天下第一樓》
最佳男主角(喜劇/鬧劇)
Lokman@MIRROR《我推的男子》
歐啟發《荷里活有單大生意》
盧智燊《你個戲壞咗呀！》
最佳女主角(悲劇/正劇)
王菀之《天色 2025》
伍潔茵《秋之夢》
李妮珊《Ellie, My Love》
彭秀慧《亞娜 2.0》
黃智雯《薄伽梵歌 2025》
談善言《鱷魚之吻》
最佳女主角(喜劇/鬧劇)
卓韻芝《我無醉》
韋羅莎《笨蕉大劇院》
郭靜雯《三母女》
張紫琪《塘西馴悍記》
最佳男配角(悲劇/正劇)
巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊
蔡瀚億《等待果陀》鄧樹榮戲劇工作室
羅文澤《兒子》香港話劇團
最佳男配角(喜劇/鬧劇)
許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》
巢嘉倫《你好，打劫! Reunion》
黃秋生《Di-Dar》(Comeback)
最佳女配角(悲劇/正劇)
胡麗英《偷偷記得》
張紫琪《兒子》
謝冰盈《完美的世界》
最佳女配角(喜劇/鬧劇)
陳雅媛《你個戲壞咗呀！》中英劇團
張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒
劉雨寧《你個戲壞咗呀！》中英劇團