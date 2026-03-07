黃妍沉迷滑雪不能自拔 預告4月音樂會有驚喜

黃妍（Cath）昨日（6日）以「咖啡音樂大使」身份出席「亞洲咖啡音樂節」，身為咖啡控的Cath極度興奮地說：「真係爆炸咁開心，因為咖啡同音樂就係我最鍾意嘅兩樣嘢，平日我每朝都要沖兩轉手沖咖啡（每杯五百毫升！）先至出門口，因為呢度好多大師級人馬，又有好多靚嘅咖啡豆，所以我今日只係飲咗一杯，真係好期待！」 Cath試過最贵花費六、七百元買一、二百克咖啡豆，已經相當肉痛，這次可以品嘗全球拍賣價第二昂貴的瑰夏咖啡豆、每杯價值近二千元，Cath簡直開心到跳起，品嘗後更作深度分析：「真係一分錢一分貨！飲落去個味超級順滑，同埋有個好圓潤嘅厚度，跟住一入口，果酸同花香味就喺兩邊腮骨爆開。就算隔咗五分鐘，味道仲喺我個口裏邊回甘碌緊！」Cath意猶未盡地回味著，這杯畢生難忘的超貴價咖啡：「個勁位唔係入口嗰下攻擊嘅驚艷，而係佢慢慢嘅 after taste，好 long lasting，我頭先都唔捨得擺低杯咖啡！」

除了咖啡與音樂，滑雪也是Cath的另一至愛，「滑齡」僅兩年的她，坦言已沉迷到不能自拔：「自從上年落咗滑雪呢個坑之後，每一年我都好期待冬天嘅到來，香港冇得滑雪，一定要去其他地方玩，你會更加珍惜嗰段時刻，練習自己去面對驚恐同克服挑戰，離開雪場真係失戀咁樣，好傷心、悶悶不樂！」Cath收拾心情努力工作，推出新歌《枇杷》之餘，又將於四月廿五日舉行音樂會，她表示心情既興奮又緊張：「今次呢個 show係自從我上年走咗咁多個城市之後，再返嚟香港演出，對表演同台下觀眾嘅交流，有一種好唔同嘅感受，以前我以為係表演者俾力量啲觀眾，就係喺過去一年，我發現原來觀眾會俾返啲力量我，好溫馨、好多能量，所以我都幾期待呢個畫面，再次俾驚喜香港嘅歌迷！」Cath透露，今次音樂會從形象到歌單，都會帶給大家驚喜：「至於係小驚喜定大驚喜，就要到時嚟睇吓至知」