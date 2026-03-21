鄧麗欣新戲即將上畫超期待 許恩怡再度角逐影后感恩

最近閉關的Stephy自言終於「出關」，她說：「因為最近半休息狀態無乜出嚟見人，所以今日有啲興奮又期待。」即將有新戲《大分瓶》上映，身為女主角期待，說：「Hazel都有份拍，大約兩年前拍，4月初電影節首映。呢個故事係講打保齡球，嗰陣我都花咗啲心機去練習，拍出嚟都打得唔錯，大家可以入場睇吓我打得似唔似。音樂方面我今年都會有新歌推出，藝術方面，5月會再有展覽，有少少壓力，因為而家進度一般。」三線發展，Stephy揚言要加把勁。

Natalie憑電影《無名指》入圍第44屆香港電影金像獎最佳女主角，第二次入圍，與馬麗、廖子妤、章子怡和陳法拉等前輩角逐影后寶座，她說：「非常榮幸同埋感恩，因為其他入圍嘅四位女演員都係我非常敬佩、非常鍾意，我有睇晒佢哋嘅作品，可以同佢哋坐埋一齊，感覺好似發緊夢。」又稱另一部電影《女孩不平凡》上映中，下月亦開拍新戲，笑言有少少緊張，說：「因為隔咗一段時間無拍戲，驚唔記得點演，希望一踏入現場就捉得返個感覺。」

身旁的Hazel在電影《夜王》飾演「BB」，原來這是她的乳名，她說：「由細到大屋企人都嗌我BB，而家突然多咗好多市民咁樣嗌我，好親切。」多才多藝的Hazel，透露最近替電影劇照相集排版。而Hillary即將參與電視節目拍攝，同時忙於經營Social Media，努力拍片影靚相。Natalie說：「真係好齊人，平時返公司都係撞到，有時我返去你就走，或者你嚟佢又要走，所以今次好齊人咁樣見面係好開心。」Hillary說：「我好期待嚟呢個Party，可以認識好多導演又見到好多朋友，最難得我哋公司齊人一齊食嘢，呢間餐廳啲嘢好好食。」