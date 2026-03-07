李思捷多倫多開騷 喺樂壇教母面前獻唱感壓力

李思捷歌藝綜藝瓣瓣掂，近年他與麥長青、曹永廉、黃智賢和唐文龍組成「Hey Brother」中港兩地累積了一定人氣，日前李思捷重返成長地多倫多舉行一連兩場《今晚睇李思捷演唱會》，期間座無虛席，當中不乏圈人：杜麗莎、張崇基等到場支持，星光熠熠，難得在「樂壇教母」杜麗莎面前演出，李思捷坦言有壓力，認真少有！

李思捷在台上獻唱多首廣東歌，勾起多倫多粉絲的回憶和情懷，為入鄉隨俗，李思捷亦獻唱了英文歌，更穿上多倫多棒球隊波衫，以示對球隊的熱愛。多倫多是李思捷的成長地，他受訪道，重回舊地開騷感覺親切，他又透露，上次回到多倫多已是八年前，今次開騷，有很多認識30多年的老朋友現身支持，李思捷直言：「小時候讀書的美麗畫面，以及童年回憶都走出來了。」



席間李思捷貫徹「扮嘢王」作風，獻唱譚詠麟、鄭少秋、張國榮及四大天王等多首名曲，並邀請《中年好聲音2》季軍顏米羔擔任嘉賓合唱，將氣氛炒熱至最高點。對於獲得「樂壇教母」杜麗莎和張崇基到場觀賞，李思捷表示受寵若驚， 他憶述17年前首次與王祖藍、阮兆祥開福祿壽演唱會時，就是由杜麗莎擔任歌唱導師，糾正當年歌藝尚未成熟的李思捷，他說：「喺杜麗莎老師面前唱歌，有啲壓力！好彩我有用佢教過我嘅歌唱技巧獻唱，佢都話『今次演出OK，睇得好開心』，佢開心，我都好開心。」