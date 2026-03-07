夏韶聲與意大利鋼琴家開騷 四手聯彈默契十足

夏韶聲與有「鋼琴詩人」之稱的意大利著名鋼琴家Danilo Rea，兩位音樂巨匠聯手舉辦兩場《Danilo & Danny “Storytellers” 音樂會》。

夏韶聲（Danny Summer）與有「鋼琴詩人」之稱的意大利著名鋼琴家Danilo Rea，兩位分別在華語與古典爵士樂壇深耕數十年的巨匠，於昨日（6 日）及今日（7日）聯手舉辦兩場《Danilo & Danny “Storytellers” 音樂會》，舉行一場橫跨海洋與世代的音樂邂逅，以純粹的音樂語言展開對話。兩位大師Danny Summer及Danilo Rea在演唱會舉行前夕會見傳媒，分享合作感受，他們雖然首度合作兼初次見面，但已經默契十足，記者招待會期間還以「期間限定」形式四手聯彈，令全場相當驚喜。



夏韶聲表示之前一直知悉Danilo Rea，今次終於有機會見面兼合作，令他相當開心及榮幸，這亦是今次受邀演出的原因之一，「呢個原來係比較私人啲，我冇試過咁樣做法做公開表演，既然有個咁犀利嘅高手嚟到，我有機會同佢合作去唱，我相信我嘅fans嚟睇一定會好鍾意、好開心，同埋呢種形式大家真係拎個心出嚟唱，大家今晚可以準備定紙巾。」至於另一個令Danny首肯演出的原因，就是主辧方Jazz World（爵士世界）的關係，「Jazz World本來荃灣大會堂係佢哋主場，我都同佢哋合作喺度唱過兩次，舊年8月紅館開演唱會前都唱過一次，但係Jazz World嘅4年場地夥伴計劃就快完，所以就專登請咗呢個意大利鋼琴家Danilo Rea同我合作最後嘅演出，所以係好有意思。」

Danny又盛讚Jazz World為香港音樂界注入很多新動力，「佢算係香港唯一嘅製作公司，帶外地好多識嘅樂手嚟香港，好似舊年我紅館《Last Summer》演唱會大家都好讚賞嗰個日本女鼓手川口千里，都係Jazz World帶佢嚟香港先。」談到《Danilo & Danny “Storytellers” 音樂會》兩場演出內容，夏韶聲表示因為演唱會以「Storytellers」為主題，所以會以說故事形式演繹，而且兩晚會有不同歌單，「我當然要考慮我嘅粉絲感受，佢哋都會希望聽到我嘅歌，所以英文歌係主要，但係都會有我啲歌。」不過他強調雖然跟Danilo Rea初次合作，但反而事前不需要刻意為歌曲作改編，「呢次犀利就係我哋完全冇改編過之下合作，總之我哋企埋就嚟㗎啦，其實仲使咩改編呢？！佢兩隻手就好似個樂團咁，反而我係擔心我自己可唔可以跟到佢咁樣做。」