木村拓哉傳加盟《九龍城寨》三部曲 受中日局勢影響臨時易角改用吳彥祖

日本首相高市早苗自發表台灣有關言論後，導致中日兩國關係緊張，並影響到日本藝人在中國的所有演出，繼多個演唱會、見面會等均被取消後，近日傳出木村拓哉也受波及，原本已落實加入《九龍城寨之圍城》續作，卻受到兩地局勢影響而要臨時易角，改由吳彥祖頂上演出。

導演曾講陣容 萬眾期待

由古天樂、林峯、劉俊謙、洪金寶、郭富城等合演的賣座電影《九龍城寨之圍城》，不僅在香港本地票房衝破1.1億港元，在亞洲各地同樣擁有亮眼成績，在日本也叫好叫座，票房衝破5億日圓（約2500萬元）大關。

《九龍城寨之圍城》成功進軍日本市場，三部曲的前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》的選角一直受到關注，雖然演出陣容仍賣關子，但導演鄭保瑞去年出席第43屆香港電影金像獎頒獎禮時曾強調：「唔講得。」但被追問下卻透露是「萬眾期待」，如今爆出日本巨星木村拓哉加盟《九龍城寨》三部曲，可是受到中日關係緊張而臨時煞停，團隊早前要重組演員架構，據指續作會在本月開機，將由吳彥祖頂上代替木村演出。