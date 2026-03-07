木村拓哉傳加盟《九龍城寨》三部曲 受中日局勢影響臨時易角改用吳彥祖

日本首相高市早苗自發表台灣有關言論後，導致中日兩國關係緊張，並影響到日本藝人在中國的所有演出，繼多個演唱會、見面會等均被取消後，近日傳出木村拓哉也受波及，原本已落實加入《九龍城寨之圍城》續作，卻受到兩地局勢影響而要臨時易角，改由吳彥祖頂上演出。
導演曾講陣容萬眾期待
由古天樂、林峯、劉俊謙、洪金寶、郭富城等合演的賣座電影《九龍城寨之圍城》，不僅在香港本地票房衝破1.1億港元，在亞洲各地同樣擁有亮眼成績，在日本也叫好叫座，票房衝破5億日圓（約2500萬元）大關。
《九龍城寨之圍城》成功進軍日本市場，三部曲的前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》的選角一直受到關注，雖然演出陣容仍賣關子，但導演鄭保瑞去年出席第43屆香港電影金像獎頒獎禮時曾強調：「唔講得。」但被追問下卻透露是「萬眾期待」，如今爆出日本巨星木村拓哉加盟《九龍城寨》三部曲，可是受到中日關係緊張而臨時煞停，團隊早前要重組演員架構，據指續作會在本月開機，將由吳彥祖頂上代替木村演出。
木村忙於宣傳《教場》
消息傳出後，有日本影評人表示：「去年我採訪木村拓哉時，他當然沒有提及演出《九龍城寨》的事，但他有分享『可以出演能讓我感到自豪的作品』，《九龍城寨之圍城》中處處可見日本文化的元素，所以一定有很多人希望看到由日本演員演出的新版本。」新片原本是木村拓哉繼《2046》後再度參演的港產片，如今被指臨時被飛，他今日亦有如常更新社交平台，近日仍為正於當地上映的話題新片《電影教場：驪歌》（教場Requiem）落力宣傳，而該作前篇《電影教場：集結》（教場Reunion）與後篇《教場：驪歌》將於3月19日及4月2日在香港上映。