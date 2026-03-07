黃凱芹孖電台同門師弟妹合唱 遭眾人力數小器唔車同事返屋企

黃凱芹（Chris）一連兩場《黃凱芹40年來香港演唱會2026》，昨晚（3月6日）舉行首場，黃凱芹演繹超過40首歌曲唱足3小時。演唱會開場由黃凱芹的恩師前著名DJ鄧藹霖以獨白形式揭開序幕，她講到最初以導師身份接觸黃凱芹，覺得對方好Cool，「總係覺得佢唔係好睬人，但係叫佢交功課錄啲Demo，佢又好有深度做足準備功夫，而問到佢有咩才能時，佢話幾鍾意唱歌，我叫佢錄段嚟聽吓，一聽真係驚為天人，後尾我先知原來佢讀中文大學時，已經係中大歌王。」鄧藹霖又提到黃凱芹的Cool，只是欠缺自信的表現，所以向對方贈言，「相信自己係最勁，喺台上係最靚仔，唱歌係最好。」最後鄧藹霖以聲音導航，引領徒弟黃凱芹以歌曲《感受》出場。

黃凱芹今次的歌單相當有心思，原來他是除陳百強外，圈中能夠集齊顧嘉煇四大高足鍾肇峰、徐日勤、杜自持和周啟生合作的歌手，他分別演繹跟四位音樂人合作的歌曲，特別是鍾肇峰所寫、他首度現場演繹的電視劇主題曲《劍仙李白》。演唱《情深緣淺》時，黃凱芹跟8位年輕的結他手同台演出，他爆笑指最大的樂手只得23歲，最小更只得21歲，「我唔單止做得佢哋老竇，真係仲做得佢哋阿爺呀！」另外，他唱《塵世間》一曲時，由琵琶和結他中西樂器一同伴奏，別具新意。

黃凱芹事前預告會邀請電台的同門師弟妹周慧敏、阮兆祥和余劍明，首度公開演繹由他親自作曲及填詞的全新歌曲《數十年後》，他們在演唱會尾聲合體，但合唱前黃凱芹先分別跟他們合唱一曲。合唱完後四人繼續話當年，周慧敏、阮兆祥和余劍明竟群起大數黃凱芹不是，他們齊指黃凱芹好小氣，余劍明投訴黃凱芹只在半夜接載過她一次返屋企，阮兆祥更慘到一次順風車都未坐過，但黃凱芹則解釋，「嗰時喺電台收工，我住喺青衣，但余劍明住觀塘都話順路要我車喎！」

有份為《數十年後》獨白的電台恩師鄭丹瑞（旦哥），期間亦有一起暢談，他大爆鄰坐的觀眾上網查黃凱芹的歲數，相當搞笑，「最好笑呢個查完黃凱芹幾多歲，隔離嗰個仲舉起手指公，不過我最想講我哋忘記幾多歲，我哋反而要好多謝黃凱芹，帶我哋今晚去返番我哋最開心、最燦爛嘅一九八幾年，我寧願我哋永遠都停留喺嗰個咁開心咁簡單年代，就好似你哋（黃凱芹、周慧敏、阮兆祥、余劍明）咁多年，友誼永遠不變，我代表大家講聲good show，多謝！」

黃凱芹在Encore部份跟觀眾大玩卡拉OK，實行萬人大合唱《哪𥚃的天空不下雨》及《雨中的戀人們》等多首經典金曲。講到入行40年，黃凱芹形容「好似發咗場夢」一樣，而綵排後有00後歌迷送上親筆信，更令他感觸良多，「咁就過咗40年，除咗有最初嘅一班粉絲之外，仲有呢啲00後嘅歌迷，老中青唔同年代嘅人都濟濟一堂，好似發咗場夢咁，觀眾有反應就係好真實感受，會令人毛管戙，作為歌手真係好滿足，或者我仲可以唱多一、兩年，但我好珍惜有呢次機會。」最後黃凱芹以歌曲《我就是我》，為演唱會劃上完美句號。