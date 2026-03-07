江美儀俾人鬧足十幾年 失婚9年坦言不想孤獨終老

江美儀於90年代入行，1997年先於亞視拍劇，2009年轉投TVB；最近， 江美儀憑2012年舊作《名媛望族》深夜重播意外走紅。江美儀接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，談及當年因演「三姨太」被全城鬧爆，卻突變成今日全城熱捧的奇妙轉變；她亦詳述了事業與感情路上遇過的不少挫折。與前夫吳君祥離婚、回復單身9年，江美儀對婚姻已再沒太多憧憬，但強調不會放棄感情。現年55歲的江美儀說：「婚姻無憧憬啦！件事太複雜啦，但邊個唔想有個伴？」

被鄭則士鬧到開竅

憶及當年《名媛望族》播出時與今天反應兩極，江美儀形容為「無諗過」及「好奇妙」，她稱：「當然記得俾人鬧爆『黑絲儀』，又話我『重口味』教壞細路，幾十歲人仲搞埋啲咁嘅嘢。嬲？當年仲細，睇留言區會有唔開心，亦擔心會影響收視。而家有咁嘅迴響無諗過，亦唔係乜嘢平反，我形容係個好勵志嘅故事，因為你嘅付出，唔知幾時有人留意到你嘅努力，就要時刻唔好鬆懈，演好每一個作品。」

「三姨太」熱潮更令江美儀的亞視舊作全被翻煲，大讚她演得好。1997年一入行，她即夥拍影帝鄭則士主演劇集《肥貓正傳》，原來江美儀的演技全因被影帝嚴厲指導後才開竅，並回憶：「唔係講笑，佢真係鬧，但就係想你好嗰隻，最初又閙我擋住啲光同唔識就機位，我拍開廣告點會識？真係有一次，我匿上車想喊，但我同自己講：『你個死肥佬！我就要做到有一日唔會俾你鬧！』之後就打醒十二分精神，每事都問清楚佢，到今日我哋都仲係好朋友。」她更形容拍《肥貓正傳》一劇，鄭則士令她演戲從此開竅，「有一幕鮑姐死嘅群戲，我喊到口水鼻涕都流晒好滿意，點知第二日Kent哥話只係我要重拍，我問點解淨係我要重拍，佢話：『你嘅喊係江美儀喊，唔係康春明，康春明係社工見慣生死，唔會喊到咁。』嗰刻我叮咗一聲，以後就知點處理角色。」