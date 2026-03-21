譚旻萱首拍劇勁緊張 陳嘉寶獨住酒店求家人視訊陪伴

由監製梁家樹與導演蔡晶製作的《重案解密》即將播出，二人率領劇中演員岑麗香、朱晨麗、譚旻萱（Mandy）、陳嘉寶（Anjalia）、何嘉莉（Lillian）、洪永城、林子善和陳少邦一齊現身party為劇集造勢。Anjaylia直指Lillian在劇中氣場超勁，Lillian說：「我演嗰單都市傳說好恐怖，我都做咗好多資料蒐集，拍嘅時候都好努力，希望原汁原味播出。」

第一次拍劇的Mandy說：「成個劇組嘅氛圍非常之好，拍攝過程好開心，我係好緊張，唔算好驚慌，今次我演嘅角色情緒起伏好大，好有挑戰性。拍電影同拍電視劇嘅節奏好唔同，第一次埋位感覺好似就嚟窒息。因為拍電影有時會慢慢分析下一場點拍，但拍電視劇就一場接一場，節奏好大分別，係好好嘅經驗，學到好多嘢，最緊要整個劇組每個人都好Nice。」

Anjaylia為拍劇犧牲長髮，她笑說：「我真係好鍾意呢個劇，上年嚟呢個Party 仲係好長頭髮，知道接咗呢個劇就剪到好短好短，到而家仲keep住劇中造型。」劇中她貫穿不同單元故事，最難忘在外地取景，她說：「睇劇本已經覺得有啲故事真係好恐怖，期間要去喺外地取景，喺酒店住咗差唔多兩個月。夜晚喺酒店房睇劇本，我要屋企人或者朋友開視訊，要佢哋喺個鏡頭前陪住我，就算唔講嘢唔郁都得，有時睇完劇本都唔敢熄燈瞓。所以呢個劇真係好刺激，我好期待。」