娛樂
出版：2026-Mar-07 21:00
更新：2026-Mar-07 21:00

馮允謙加拿大過年增肥十磅 自爆揸車N年睇位都係爭啲

PHOTO 2026 03 07 15 54 26

Jay Fung出席新車發布會。

馮允謙昨日出席瑞典汽車品牌Volvo新車發布會，活動由黃心美擔任司儀，唱作歌手Jay Fung馮允謙親臨現場，不僅與一眾主禮嘉賓共同為新車揭幕，更即席獻唱兩首歌曲，將現場氣氛推至高峰。

PHOTO 2026 03 07 15 55 56 PHOTO 2026 03 07 15 54 04

Jay Fung提到自己在加拿大生活時，家人亦是品牌的用家，對品牌的安全性能深感認同。隨後，Jay Fung聯同瑞典駐港澳總領事貝樂儀女士、謝欣先生、Robby Niermann先生及曾耀民先生，一同為萬眾期待的新車進行揭幕。

剛從加拿大放假兩星期回港的Jay Fung，心情特別愉快，分享道：「啱啱返咗加拿大放咗兩星期假，同屋企人一齊租場打冰上曲棍球，玩得好開心！不過因為成日同屋企人食好嘢，返港即發現肥咗十磅！」談到新車的寬敞七座設計及特大尾箱，Jay Fung即顯得相當興奮：「以前喺加拿大成日同家人Road Trip去露營、滑雪、釣魚，當時要帶帳篷、燒烤爐同冰上曲棍球裝備，車尾箱成日唔夠用。見到新車咁大嘅空間，載足全家人仲有位擺晒所有裝備，真係好適合我哋呢啲鍾意同屋企人去玩嘅人！」

PHOTO 2026 03 07 15 55 30

Jay Fung分享了他對品牌的喜愛。

雖然男性大多追求跑車的速度感，但從17、18歲開始揸車的Jay Fung卻有另一番體會：「揸車咁多年，我反而覺得安全比速度更重要。」他更笑言自己「睇位」技術一般，因此特別鍾情高身SUV：「高身SUV視野好好多，睇位容易啲，揸起上嚟安心好多！」他直言Volvo一直是安全的代名詞，與自己追求「安全第一」的駕駛理念不謀而合。

