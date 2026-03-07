馮允謙加拿大過年增肥十磅 自爆揸車N年睇位都係爭啲

Jay Fung提到自己在加拿大生活時，家人亦是品牌的用家，對品牌的安全性能深感認同。隨後，Jay Fung聯同瑞典駐港澳總領事貝樂儀女士、謝欣先生、Robby Niermann先生及曾耀民先生，一同為萬眾期待的新車進行揭幕。

剛從加拿大放假兩星期回港的Jay Fung，心情特別愉快，分享道：「啱啱返咗加拿大放咗兩星期假，同屋企人一齊租場打冰上曲棍球，玩得好開心！不過因為成日同屋企人食好嘢，返港即發現肥咗十磅！」談到新車的寬敞七座設計及特大尾箱，Jay Fung即顯得相當興奮：「以前喺加拿大成日同家人Road Trip去露營、滑雪、釣魚，當時要帶帳篷、燒烤爐同冰上曲棍球裝備，車尾箱成日唔夠用。見到新車咁大嘅空間，載足全家人仲有位擺晒所有裝備，真係好適合我哋呢啲鍾意同屋企人去玩嘅人！」