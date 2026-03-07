英皇娛樂25+第二彈靚相曝光！Twins晒腰最吸睛

昨日英皇娛樂發放第一批由著名攝影師夏永康操刀的英皇娛樂周年慶典藝人系列發相，英皇娛樂今日發放第二輯藝人相片，當中包括Twins、李克勤、陳慧嫻、陳偉霆、李幸倪、關智斌及曾比特造型照片。 今年出道25周年的Twins不約而同表示：「好開心可以又一起合體見大家，希望可以與粉絲可以多見面，多做點未做過的事情，例如年初的粉絲見面會 。知道公司在星光大道會有大型裝置，自己都希望去看看 。」相中見到二人操出馬甲線

下年入行 40 周年 、今年加入英皇娛樂大家庭 10 年的李克勤亦將於下月於澳門舉行「李克勤我們的樂章演唱會」演唱會，他表示：「在接下來的兩個月，大家都可以見到我。剛剛推出新歌，由我仔仔Ryan執導，找來楊天宇及鍾雅婷拍 MV，我相信在慶典一定有好多機會能夠跟其他師弟妹 jam 歌，自己都好期待！」 仍在巡迴演出的陳慧嫻表示：「我同克勤係多年同事，最近知道網上好多呼聲希望我哋可以Crossover，我自己都有諗，唔知舊歡如夢加跳舞街會係咩效果呢！」加入英皇20年的陳偉霆感到十分振奮，表示：「我已好久沒有在香港參與音樂表演了，亦很久沒有和香港粉絲見面。聽聞公司重金打造舞台設計，很期待！」

剛剛於二月完成紅館演唱會的李幸倪表示：「自從加入英皇之後，多了很多不同的表演機會，同師弟師妹做了超過50場school tour接觸了很多不同的人、不同的年輕樂迷。自己亦十分期待與一眾師弟妹們繼續走入社區，和大家分享音樂的力量！」 剛於澳門開完演唱會及遠赴別的城市參加健身比賽的關智斌表示會參加公司密鑼緊鼓的綵排，並表示非常期待：「平時我和師弟妹經常會為冤枉娛樂拍攝影片，但從來沒有同台表演過。聽聞今次不只是歌手藝人會出現，連拍開電影的藝人都會一同Crossover，我相信會為樂迷帶來驚喜。」

自上年年底加盟英皇娛樂的曾比特表示：「好開心加入短短數月就遇到一個這麼大型的盛事，大師兄大師姐霆鋒和祖兒都曾在啟德舞台上表演，我自己就是第一次踏上這個場地，真係非常期待。好多謝公司給予這個機會，我希望可以在這個別具意義的舞台上，演唱我加入英皇後的第一首新歌，作為一個紀念，是一個好開始！」