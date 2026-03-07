魔音女團｜TVB百半女藝人爭入6人女團 港姐冠軍宋宛穎未入圍已爭C位

TVB早在2024年節目巡禮上預告開拍真人騷《魔音天團》，事隔兩年，節目改名《魔音女團》，招募6人跳唱團體，發掘具備唱、跳、Rap、舞台魅力四大潛能的聲聲藝女星，透過殘酷淘汰賽制與專業訓練，最終組成一隊全能女團正式出道。節目以「唱、跳、Rap、睇」四大核心技能為基礎，設計分班特訓與內部PK機制，從初選14至16人中逐步篩選，最終僅6人能成功出道。
《魔音女團》計劃今年5月播出，今日海選請陳奐仁、陳潔靈擔任評判，結果一眾參賽者均秉承「魔音」精神，五音不全兼走音甩嘴，震驚網民。面試者大部份均是參加香港小姐選舉出身，打頭陣是32歲、2019年度香港小姐競選友誼小姐陳熙蕊，可惜表現一般亦走音，但好戲在後頭，老是常出現的30歲梁敏巧（Maggie）接力登場，穿瑜伽褲的Maggie歌藝雖令人不敢恭維，但Rap環節卻挽回不少分數，其創意及表現被讚好funny，贏得讚賞。其他參賽者還有2024香港小姐競選十強俞可程及正主持《東張西望》的2019年香港小姐選十強廖倬竩（Ivy），當中俞可程的魔音更慘不忍睹，令一向認真的陳潔靈也不禁失笑；今日面試不乏「東張女神」，除了梁敏巧、Ivy外，去年榮升人妻的黎寬怡（貓仔）登場時自言是經理人叫她參加，當陳奐仁向她俾10個like及大讚後，結果搞到貓仔即場爆喊。
港姐冠軍相繼登場
相反，表現最好的首推2021年度香港小姐競選》冠軍宋宛穎（Sabrina），現年26歲的Sabrina充滿自信，且跳得唱得亦睇得，她表示參加並非有個女團夢，而是想證明港姐是可以全能多方面，亦大方承認是隊中C位人選。至於2024香港小姐競選冠軍得主倪樂琳，雖然有組舞團經驗，但今日卻表現緊張，亦被評判批評不應戴帽面試，聽罷她即除帽展示靚樣攞分。另外，2023年度香港小姐競選冠軍莊子璇亦有登場。