熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-07 17:42
更新：2026-Mar-07 17:42

魔音女團｜TVB百半女藝人爭入6人女團 港姐冠軍宋宛穎未入圍已爭C位

分享：
5bc31a00 53d9 4545 95e4 2556c9ecd3c5

老是常出現的30歲梁敏巧參加藝人選秀節目《魔音女團》。

adblk4

TVB早在2024年節目巡禮上預告開拍真人騷《魔音天團》，事隔兩年，節目改名《魔音女團》，招募6人跳唱團體，發掘具備唱、跳、Rap、舞台魅力四大潛能的聲聲藝女星，透過殘酷淘汰賽制與專業訓練，最終組成一隊全能女團正式出道。節目以「唱、跳、Rap、睇」四大核心技能為基礎，設計分班特訓與內部PK機制，從初選14至16人中逐步篩選，最終僅6人能成功出道。

172a3332 5898 4096 88c0 8718a71e0418 1541b750 5213 480a 94a7 16641d9462a9 F9c2660f cab0 4905 a64a d3f95f0cf5bf

《魔音女團》計劃今年5月播出，今日海選請陳奐仁、陳潔靈擔任評判，結果一眾參賽者均秉承「魔音」精神，五音不全兼走音甩嘴，震驚網民。面試者大部份均是參加香港小姐選舉出身，打頭陣是32歲、2019年度香港小姐競選友誼小姐陳熙蕊，可惜表現一般亦走音，但好戲在後頭，老是常出現的30歲梁敏巧（Maggie）接力登場，穿瑜伽褲的Maggie歌藝雖令人不敢恭維，但Rap環節卻挽回不少分數，其創意及表現被讚好funny，贏得讚賞。其他參賽者還有2024香港小姐競選十強俞可程及正主持《東張西望》的2019年香港小姐選十強廖倬竩（Ivy），當中俞可程的魔音更慘不忍睹，令一向認真的陳潔靈也不禁失笑；今日面試不乏「東張女神」，除了梁敏巧、Ivy外，去年榮升人妻的黎寬怡（貓仔）登場時自言是經理人叫她參加，當陳奐仁向她俾10like及大讚後，結果搞到貓仔即場爆喊。

adblk5
螢幕擷取畫面 2026 03 07 170444 螢幕擷取畫面 2026 03 07 170542 螢幕擷取畫面 2026 03 07 170515 E3b1c5c4 c891 4001 a0d5 00c41834f90d 335e27e3 2085 4049 b4f0 7b8c14e8d56e

港姐冠軍相繼登場

相反，表現最好的首推2021年度香港小姐競選》冠軍宋宛穎（Sabrina），現年26歲的Sabrina充滿自信，且跳得唱得亦睇得，她表示參加並非有個女團夢，而是想證明港姐是可以全能多方面，亦大方承認是隊中C位人選。至於2024香港小姐競選冠軍得主倪樂琳，雖然有組舞團經驗，但今日卻表現緊張，亦被評判批評不應戴帽面試，聽罷她即除帽展示靚樣攞分。另外，2023年度香港小姐競選冠軍莊子璇亦有登場。

8f8d0916 2179 4342 af2d ff22892ef294 452ce8c2 d897 4078 9d0d 7420bd190e5a Ab7b791d 5d24 4bed be03 236721eca2ae 44d75538 f7de 43e0 9629 889cbe06de5f 9a0725f8 caeb 45ed a87a 93100af2740d 2f39844d 3df0 4b6f bc21 aa8ef7daf497 A5604d08 2af6 402f 9997 9796c69c4222 00a0c501 212e 42d7 a049 937f44b1a8e1 C21b5e89 8fee 49f8 816b 0e4d6cccd086 9a4cb261 6f68 4b5d 8487 cec84fe822cb 85674092 db83 49b9 90b1 ab5f1e1981fa 9edf4c1c 3c0f 4f62 baf9 b877afbf349e 52f1e2c1 a5ca 4185 a080 b11223748ab2

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務