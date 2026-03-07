魔音女團｜TVB百半女藝人爭入6人女團 港姐冠軍宋宛穎未入圍已爭C位

《魔音女團》計劃今年5月播出，今日海選請陳奐仁、陳潔靈擔任評判，結果一眾參賽者均秉承「魔音」精神，五音不全兼走音甩嘴，震驚網民。面試者大部份均是參加香港小姐選舉出身，打頭陣是32歲、2019年度香港小姐競選友誼小姐陳熙蕊，可惜表現一般亦走音，但好戲在後頭，老是常出現的30歲梁敏巧（Maggie）接力登場，穿瑜伽褲的Maggie歌藝雖令人不敢恭維，但Rap環節卻挽回不少分數，其創意及表現被讚好funny，贏得讚賞。其他參賽者還有2024香港小姐競選十強俞可程及正主持《東張西望》的2019年香港小姐選十強廖倬竩（Ivy），當中俞可程的魔音更慘不忍睹，令一向認真的陳潔靈也不禁失笑；今日面試不乏「東張女神」，除了梁敏巧、Ivy外，去年榮升人妻的黎寬怡（貓仔）登場時自言是經理人叫她參加，當陳奐仁向她俾10個like及大讚後，結果搞到貓仔即場爆喊。