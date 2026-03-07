臥底嬌娃｜79歲白彪寶刀未老出拳鬥陳瀅 昔日武打小生戴Betty假髮造型爆笑

TVB新劇《臥底嬌娃》由馬貫東首當男一，女主角更有張曦雯、陳瀅、羅毓儀，還起用邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等參與演出。 昨晚（6日）一集《臥底嬌娃》，劇情講述現職劉寶儀（鍾柔美飾）貼身保鑣的妙姿（陳瀅飾），陪寶儀到老人院探望叔公大韋（張武孝大AL飾）時，得知學年（白彪飾）與劉彪（關禮傑）當年為爭邦妮（邵美琪飾）結怨，並發現大韋疑有腦退化症，兼似受制於學年。另邊廂，奕風潛入老人院時，發現索帕（吳子冲飾）與學年暗中會面，推測學年是其上線，粉精靈的源頭之謎可謂越揭越複雜。

盡顯打女潛能 昨晚，兩位金牌綠葉白彪及大AL都有相當好的發揮。先說憑《香港愛情故事》榮獲「最佳男配角」的白彪，在70年代紅極一時的他，既是《射鵰英雄傳》的第一代「郭靖」、亦是少數演員曾三次飾演「郭靖」一角；曾演出超過百部動作電影的白彪，曾任替身及動作／武術指導，本身亦懂得國術、西洋拳、泰拳及跆拳道，無論體能或是反應均是頂級。現年79歲的白彪，近年已甚少在螢光幕前大獻身手，但昨晚卻在《臥底嬌娃》中，與陳瀅上演了一場「拳來拳往」的橙汁汽水之爭，全程功架十足，出拳有風，寶刀未老。至於近日被熱捧為「新一代打女」的陳瀅，無論打拳功架或是反應均絕對一流，尤其邊對打邊拋橙汁動作相當流暢，前途無限！

白彪親演年青版 白彪昨晚另一經典位，是真身上陣演回學年的年青版，戴上經典卡通人物Betty假髮配賊仔帽、頸繫腰果花紋紅絲巾、再加上年代感十足的漸變格仔恤衫加牛仔背心，造型搶眼又有喜感，成為全晚焦點。更啜核的是，白彪之所以要親身演回年青版，其實全因劇情需要，話說力撐學年／白彪的大韋／大AL，為了提醒Bonnie/邵美琪當年揀劉彪／關禮傑走寶，說了一句：「真人同相爭咁遠架（寸劉彪老咗），我哋阿年就唔同喇，Keep得幾好呀，呢幾十年好似冇老過咁呀，Bonnie，你有冇後悔呀？」將搞笑劇情推向高峯。

大 AL 角色藏謎團 至於近年與方駿釗合作無間、以「豆沙喉」馳名的大AL，繼之前憑《巾幗梟雄之懸崖》中的瘋癲股神晒變臉演技成功彈出，今次再在《臥底嬌娃》中演活任性諸事「可愛失智老人」。昨晚最出色一幕，是當寶儀／Yumi前往探望大AL時，大AL突然扭計要飲汽水，大AL先像小朋友般𨂽晒地扭計：「寶儀呀，你又帶漏咗嘢畀叔公喇。」之後當Yumi表示買汽水給他時，大AL即展現恍如小朋友的單純燦爛笑容、仲要開心到拍晒手，之後即使對白不是落在大AL身上，大AL仍入戲十足地繼續細細聲開心謂：「好嘢，有嘢飲呀。」相當相當可愛。除了飲汽水，大AL無論與白彪咬耳仔講關禮傑壞話、認錯Yumi做Maggie等不同場口亦是喜感滿滿，為了配合人設，Keep住流露出懵懵懂懂的狀態，令觀眾百分百投入。不過由於大AL偶爾亦有流露銳利眼神，加上馬貫東等人亦懷疑他腦退化的真實性，令卡大韋這個角色更見神秘！