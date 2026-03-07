魔音女團｜郭柏妍封「大熱」學唱歌改善魔音 陳潔靈對面試表現大嘆失望

TVB全新選秀綜藝節目《魔音女團》，今天(7日）舉行發布會，宣布共有50位女藝員參與海選面試，包括郭柏妍、游嘉欣、梁敏巧、廖倬竩、鄧凱文、黎寬怡、倪嘉雯、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇及「TVB咪神」波波（黃婧靈）等，目標選出6人女團接受再培訓，節目會由蕭正楠擔任主持，陳潔靈、陳奐仁作「班主任」，冼靖峰與黃洛妍則任助教。

近年受到力捧的小花郭柏妍，向來有「魔音芊芊」稱號，她回應被視為入圍大熱時自言受寵若驚，原來她已跟謝東閔學唱歌，今次參加《魔音女團》節目直言有信心洗脫「魔音」污名。郭柏妍在面試登場後，不少網民指她的「魔音」果然名不虛傳，不過評判陳潔靈聽完後卻顯得失望，竟說：「因為個個都講俾我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實OK，咁就叫魔音？It's a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」

其實，郭柏妍早在《歡樂滿東華2022》時大開金口已被網民狠批五音不全，當時她獲安排跟林敏驄等《下流上車族》拍檔唱出主題曲《一家人》籌款，驚人歌藝早獲肯定。回帶當時，郭柏妍於彩排表示自己是浴室高手，搞到旁邊的林敏驄都搭訕說：「咁一定失禮啦，到時應該失敗告終喇！」結果郭柏妍在節目上大展走音。事後郭柏妍接受傳媒訪問時，對網民封她的歌喉為「魔音」表示驚訝，指自己今次都只係第一次唱，之前幾日已在家中瘋狂練習，希望大家包容及俾個機會，並解釋《歡樂滿東華2022》表現欠佳，全因演出前食完辣辣壽司，辣到狂咳影響聲帶。