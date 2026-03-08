李尹嫣唔敢再挑戰《唱錢》 連做幾個節目主持好開心

李尹嫣提起當日未正式埋位挑戰《唱錢》時，率先試玩當作熱身，坦言「真係好難！」她說：「真係不枉佢哋花咁多時間去研發出嚟，真係好難，我warm up時有一首係唔pass，搞到我就好緊張！原來真係好難！唔講得笑！到我正式拍攝時，過咗4關之後，見到有獎金就即刻話要，驚再挑戰落去唔得！」她表示事前收到一堆歌單，但不會知道這些歌曲是屬於甚麼level，有些歌曲未聽過，自己事前會聽下。問到若有機會挑戰，會否嘗試過多幾關才拿錢，她表示不敢，除非事前知道會唱哪一首，有更加時間去準備，否則不敢再挑戰。

她坦言在《J Music》可以輕鬆唱歌，笑謂這個模式比《唱錢》好。談起她跟冼靖峰合唱，她說：「佢好好，佢真係一位好好嘅前輩，好照顧我，盡量比我有多啲演出機會。之前我喺訪問都有提過，希望可以同冼靖峰合唱，有fans睇返起呢件事，自己都冇諗過咁快可以同佢合唱！（冼靖峰已經係你前輩？）係丫！以佢嘅演出經驗嚟講，就係我嘅前輩，我哋嘅相處就好似朋友咁嘅！佢本身真係好好人！」

她又提到對比賀年節目主持，《J Music》相對上比較輕鬆，但賀年節目有現場觀眾，表現緊張得很，又刺激。她說：「呈然有稿，但都要隨機應變。」她表示見識到安德尊及麥美恩的專業，自己很多時站在一旁不知如何是好，幸得他們傍住，又不時給予機會及教導，令她感覺良好。問到有沒有被安德尊氣場嚇親，她說：「有呀！開頭會俾佢啲氣勢嚇親，但係其實佢係一個超級專業嘅主持，控場能力好好，好想同佢學習！我同大王幾有緣份，細個喺一個活動入面見過佢，一齊合照過，喺出邊其他慈善活動都係佢做主持，所以大家見過幾次面，同埋有次上過《流行都市》，就變相同佢熟絡咗啲！識佢嘅性格，之後點樣玩，所以同佢都覺得好咗！」