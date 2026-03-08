佘詩曼翁嘉穗與同屆佳麗碰頭 97年港姐顏值高

香港癌症基金會2026年慈善晚宴於3月6日圓滿舉行。當晚雲集逾260位商賈名流及好友嘉賓，共度難忘一夜。今年晚宴以璀璨華光「RADIANCE」為主題，標誌著癌症基金會的一個重要里程碑，並一同慶賀慈善晚宴35年來的非凡成就。當晚出席的有：「粉紅大使」佘詩曼小姐、何廣沛、向海嵐、柏天男、王灝兒、ANSONBEAN、七仙羽、翁嘉穗、樂易玲、龐景峰、黃俊豪、蔡頌思等，星光熠熠，癌症基金會衷心感謝各贊助單位及來賓的鼎力參與。

香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士表示：「由衷感謝多年來忠實支持癌症基金會的各界人士。憑藉各位的無私捐助，今晚的活動讓我們得以持續為受癌症影響的人士提供免費的專業支援服務。本人謹此向所有支持本會的善長致以最誠摯的謝意，讓我們攜手同行，確保抗癌路上不孤單。」