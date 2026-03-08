熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-08 11:30
更新：2026-Mar-08 11:30

佘詩曼翁嘉穗與同屆佳麗碰頭 97年港姐顏值高

WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.29

香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉與佘詩曼。

香港癌症基金會2026年慈善晚宴於3月6日圓滿舉行。當晚雲集逾260位商賈名流及好友嘉賓，共度難忘一夜。今年晚宴以璀璨華光「RADIANCE」為主題，標誌著癌症基金會的一個重要里程碑，並一同慶賀慈善晚宴35年來的非凡成就。當晚出席的有：「粉紅大使」佘詩曼小姐、何廣沛、向海嵐、柏天男、王灝兒、ANSONBEAN、七仙羽、翁嘉穗、樂易玲、龐景峰、黃俊豪、蔡頌思等，星光熠熠，癌症基金會衷心感謝各贊助單位及來賓的鼎力參與。

香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士表示：「由衷感謝多年來忠實支持癌症基金會的各界人士。憑藉各位的無私捐助，今晚的活動讓我們得以持續為受癌症影響的人士提供免費的專業支援服務。本人謹此向所有支持本會的善長致以最誠摯的謝意，讓我們攜手同行，確保抗癌路上不孤單。」

WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.32 WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.33 (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.34 WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.30 (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.35 WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.32 (1)

佘詩曼表示：「今晚深感榮幸，獲癌症基金會邀請出席慈善晚宴。癌症影響廣泛，無論是患者本身，或是身邊的照顧者，皆需要適切的支援。我很高興今晚見到眾多善長人翁齊心慷慨支持癌症基金會，籌得的善款將能為更多受癌症影響的人士提供支援。」

另外，何廣沛亦稱：「今天參加香港癌症基金的晚宴，我感到非常榮幸。香港癌症基金創辦至今已經有35年，持續為無數家庭帶來希望，而癌症的影響無法忽視，希望透過這個晚宴，能夠籌集到更多款項，以便為癌症患者及家屬提供更好的支援。」

WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.31 (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.29 (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.33 WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.34 (1)

今次慈善晚宴亦促成97年港姐RE-U，97年港姐冠軍翁嘉穗、季軍佘詩曼和20號林翠鳳。翁嘉穗與林翠鳳不時有聯繫，林翠鳳曾改名林碧欣，現名為林泳妤。當年選美比賽結束後，林泳妤曾接拍多個廣告，未幾淡出幕前。

WhatsApp Image 2026 03 08 at 02.35.28

林泳妤（左）前名林翠鳳，與翁嘉穗、佘詩曼同是97年港姐佳麗。

