林宥嘉孖柳應廷側田吳林峰啟德開騷 三學生一前輩組男團「The Husband」(有片+完整歌單)

林宥嘉(Yoga)與MIRROR成員柳應廷(Jer)昨晚(7日)首度合體開騷，於啟德體藝館舉行兩場「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會，側田和吳林峰和擔任特別演出嘉賓，4位實力唱將，交出高水準表現，打破啟德場館的音響魔咒。Jer與Yoga靚聲合唱《神愛世人》和《感同身受》掀序幕，一向視Yoga為偶像的Jer與對方合唱後擁抱，接著Yoga以廣東話自我介紹，自言已好久沒有來香港演出，他笑言：「今天台上的3位同學和一位前輩，想大家好好享受我們的音樂。」繼而一連唱了《眼色》、《自然醒》、《說謊》、《兜圈》和新專輯的歌曲《鬼屋》，全場耳朵懷朵。

Jer在Solo演出部分，特地揀了同場3位嘉賓的歌曲，唱畢林宥嘉的《我不是神，我只是平凡卻直拗愛着你的人》和側田的《走音》和吳林峰後，他笑言全是私心選擇，「Yoga的《我不是神》，佢長過我，終於有首歌手嘅歌名長過我，而《俄羅斯套娃》係一直都想cover嘅。」接著「老best」吳林峰上場，先唱了自家作品《感謝曾出現在你的生命》，繼而送上側田的《KONG》，他自爆，「我後生時參加歌唱比賽，唱咗呢首歌，但入唔到決賽，唔緊要，人最緊要唔好服輸，今日唱多次。」唱到一半時，側田現身一起合唱。

唱《Old Boy》短髮側田可愛look

近日憑《唱錢》節目翻唱《數字人生》獲激讚的側田，唱出首本名曲《好人》後，帶來新歌《Old Boy》，同時播放歌曲MV，滿載由父親拍攝的童年片段，兒時短髮和戴眼鏡的側田相當可愛，不時拿著咪唱歌。其後側田唱《情歌》和《運》時，就唱來幾位和唱歌手走到台前合唱，身兼和音和樂手的吳林峰更被大讚是多功能歌手。

「FIFA CP」Jer與吳林峰同場當然要合唱，兩人唱了側田作曲的《大雄》後，再合唱各自的作品《Bad Hair Day》和《月居人》。接著，Jer唱出多首自己的歌曲，包括《不要活成自己討厭的模樣》、《記憶倒去》和《不要說來》，唱畢《今繼》後，他勉勵大家，「希望有咩唔開心都好，可以收復你內心嘅傷痕。」