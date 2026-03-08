林宥嘉孖柳應廷側田吳林峰啟德開騷 三學生一前輩組男團「The Husband」(有片+完整歌單)

林宥嘉(Yoga)與MIRROR成員柳應廷(Jer)昨晚(7日)首度合體開騷，於啟德體藝館舉行兩場「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會，側田和吳林峰和擔任特別演出嘉賓，4位實力唱將，交出高水準表現，打破啟德場館的音響魔咒。Jer與Yoga靚聲合唱《神愛世人》和《感同身受》掀序幕，一向視Yoga為偶像的Jer與對方合唱後擁抱，接著Yoga以廣東話自我介紹，自言已好久沒有來香港演出，他笑言：「今天台上的3位同學和一位前輩，想大家好好享受我們的音樂。」繼而一連唱了《眼色》、《自然醒》、《說謊》、《兜圈》和新專輯的歌曲《鬼屋》，全場耳朵懷朵。
Jer私心精選cover選擇
Jer在Solo演出部分，特地揀了同場3位嘉賓的歌曲，唱畢林宥嘉的《我不是神，我只是平凡卻直拗愛着你的人》和側田的《走音》和吳林峰後，他笑言全是私心選擇，「Yoga的《我不是神》，佢長過我，終於有首歌手嘅歌名長過我，而《俄羅斯套娃》係一直都想cover嘅。」接著「老best」吳林峰上場，先唱了自家作品《感謝曾出現在你的生命》，繼而送上側田的《KONG》，他自爆，「我後生時參加歌唱比賽，唱咗呢首歌，但入唔到決賽，唔緊要，人最緊要唔好服輸，今日唱多次。」唱到一半時，側田現身一起合唱。
唱《Old Boy》短髮側田可愛look
近日憑《唱錢》節目翻唱《數字人生》獲激讚的側田，唱出首本名曲《好人》後，帶來新歌《Old Boy》，同時播放歌曲MV，滿載由父親拍攝的童年片段，兒時短髮和戴眼鏡的側田相當可愛，不時拿著咪唱歌。其後側田唱《情歌》和《運》時，就唱來幾位和唱歌手走到台前合唱，身兼和音和樂手的吳林峰更被大讚是多功能歌手。
「FIFA CP」Jer與吳林峰同場當然要合唱，兩人唱了側田作曲的《大雄》後，再合唱各自的作品《Bad Hair Day》和《月居人》。接著，Jer唱出多首自己的歌曲，包括《不要活成自己討厭的模樣》、《記憶倒去》和《不要說來》，唱畢《今繼》後，他勉勵大家，「希望有咩唔開心都好，可以收復你內心嘅傷痕。」
林宥嘉自爆老婆丁文琪伴同來港
其後林宥嘉再次出台，唱出廣東歌《壞與更壞》、《想自由》，以及Medley歌曲，其間清唱了一小段新歌《怪情歌》，唱《神秘嘉賓》期間望向台下，自爆妻子丁文琪是座上客，笑問老婆是否要一齊合唱。演唱會尾聲，4位歌手終於同台，合唱側田的《男人KTV》後，側田突提議，「不如我哋組一隊boy band！」，林宥嘉笑言，組合名稱可叫「My Husband」，屆時fans可以一齊叫「老公」。
「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會完整歌單(3月7日)
1. 神愛世人 （yoga + jer)
2. 感同身受 （yoga + jer)
3. 眼色 yoga
4. 自然醒 yoga
5. 說謊 yoga
6. 兜圈 yoga
7. 鬼屋 yoga
8. 我不是神 我只是平凡卻直拗愛著你的人 （原唱 林宥嘉） Jer
9. 走音 （原唱 側田） Jer
10. 俄羅斯套娃 （原唱 吳林峰） Jer
11. 感謝曾出現在你的生命 吳林峰
12. Kong 吳林峰+側田
13. 三十日 側田
14. 好人 側田
15. Old Boy 側田
16. 情永落 側田
17. 情歌 側田與和唱團
18. 運 側田與和唱團
19. 大雄 （側田作曲,原唱 古巨基） Jer+吳林峰
20. Bad Hair Day Jer+吳林峰
21. 月居人 Jer+吳林峰
22. 不要活成自己討厭的模樣 Jer
23. 記憶倒行 Jer
24. 不要說出來 Jer
25. 今繼 Jer
26. 壞與更壞 yoga
27. 想自由 yoga
28. Medley (怪情歌(清唱)+殘酷月光+誰不想+浪費+成全+天真有邪） yoga
29. 神秘嘉賓 yoga
30. 男人KTV 林宥嘉、Jer、側田、吳林峰合唱