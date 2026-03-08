朱凱婷主持做戲做足功課 獲同事封做「至安心」

朱凱婷（Heidi）與向海嵐一同出席「道路安全議會52周年『留心520』嘉年華」。Heidi冧莊成為慧妍雅集主席，她表示去年是首次擔任主席，比較緊張，今年的心情比上年輕鬆，因為大家已有默契。她又稱內閣成員不變，由戚黛黛擔任副會長，陳茵媺繼續會幫手，現在期待3月底舉行的周年慈善晚宴。她指慧妍雅集今年亦會繼續關注身心靈健康，亦因應去年大埔宏福苑事件，慧妍雅集將部份資源撥去支持災民。

提及無綫近年安排不少藝人擔任主持，外間反應不一，有網民更提起朱凱婷的表現是最好的一個，夠壓場及大方得體，她聞言大為驚喜，她說：「好多謝大家對我嘅肯定！我入咗行咁多年，一直都係向住主持人身份進發，我做主持有三個原則，首先我好享受呢個工作，到依家每一次收到份司儀稿，無論係公司、外面嘅show，我都仲係好興奮；第二，我好鍾意做完個show，台前幕後都話好正，佢哋叫我做『至安心』！因為佢哋可以好放心，將啲嘢交託俾我，做完個個都好happy！最後就一定要得到客戶嘅肯定，因為我喺出邊都做好多唔同嘅活動，佢哋都話對我有信心，我就好滿足同埋開心！」