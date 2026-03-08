熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-08 14:30
更新：2026-Mar-08 14:30

朱凱婷主持做戲做足功課 獲同事封做「至安心」

PHOTO 2026 03 08 12 46 16

向海嵐、朱凱婷一同出席「道路安全議會52周年『留心520』嘉年華」。（娛樂組攝）

朱凱婷（Heidi）與向海嵐一同出席「道路安全議會52周年『留心520』嘉年華」。Heidi冧莊成為慧妍雅集主席，她表示去年是首次擔任主席，比較緊張，今年的心情比上年輕鬆，因為大家已有默契。她又稱內閣成員不變，由戚黛黛擔任副會長，陳茵媺繼續會幫手，現在期待3月底舉行的周年慈善晚宴。她指慧妍雅集今年亦會繼續關注身心靈健康，亦因應去年大埔宏福苑事件，慧妍雅集將部份資源撥去支持災民。

PHOTO 2026 03 08 12 47 19

朱凱婷第二年擔任慧妍雅集主席。（娛樂組攝）

提及無綫近年安排不少藝人擔任主持，外間反應不一，有網民更提起朱凱婷的表現是最好的一個，夠壓場及大方得體，她聞言大為驚喜，她說：「好多謝大家對我嘅肯定！我入咗行咁多年，一直都係向住主持人身份進發，我做主持有三個原則，首先我好享受呢個工作，到依家每一次收到份司儀稿，無論係公司、外面嘅show，我都仲係好興奮；第二，我好鍾意做完個show，台前幕後都話好正，佢哋叫我做『至安心』！因為佢哋可以好放心，將啲嘢交託俾我，做完個個都好happy！最後就一定要得到客戶嘅肯定，因為我喺出邊都做好多唔同嘅活動，佢哋都話對我有信心，我就好滿足同埋開心！」

談到她之前也會客串一些劇集，Heidi表示從不抗拒，但自己在演員方面只是新人，就算自己收到劇本只有幾句對白，都會很期待！她表示公司過去安排她做專業人士角色，曾經為扮演醫生，專程向醫生朋友請教，盡量會去做功課，令件事做得更好，並指如時間許可，自己絕對歡迎。

PHOTO 2026 03 08 12 45 25 PHOTO 2026 03 08 12 45 52 PHOTO 2026 03 08 12 46 29 PHOTO 2026 03 08 12 46 42 PHOTO 2026 03 08 12 45 34 PHOTO 2026 03 08 12 45 10 PHOTO 2026 03 08 12 46 51

