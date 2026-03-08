WinWin楊安妮公開嘔血留醫照 手術留疤切肺影響跳舞

《全民造星IV》的楊安妮出身的（Win Win）日前擔任節目《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓分享對抗罕見病「先天性肺動靜脈瘤」的辛酸，她指在住院期間前度現身醫院探望只顧玩電話，態度冷淡，不過沒有點名前男友是誰，但時間線應是KC黃家灝。 Win Win昨日（7日）在社交平台繼續分享患病期間經歷的痛楚，更公開多張患病時的照片。她說：「我冇咗足足18 cm咁大嘅肺，我第一次喺屋企嘔血，我已經問定醫生最worst嘅死法究竟係點，俾啲血浸親嘅肺，然後就窒息。我同自己講唔可以死，因為仲有好多嘢未做。」影片更見到有血的紙巾。

Win Win昨日（7日）在社交平台繼續分享患病期間經歷的痛楚。

曾面臨中風危機 Win Win說：「我肺裏面嘅血管係畸形，動脈嘅血同靜脈嘅血係會一齊流嘅，導致嘅後果就係我由細到大嘅血含氧量極低，正常人係95至100，我得86，但我依然生存咗喺呢個世界上好耐，同埋我仲要繼續做運動。」她提到患者多在20歲至30歲期間會面臨中風的危機，並表示：「成間醫院嘅姑娘都震驚，點解我仲可以活生生生存唔需要聞氧氣？」 Win Win表示醫生要將金屬的粒粒放進她的血管作阻塞的效用。她說：「有八個窿，一個窿要做一個鐘，最後我做咗八個鐘，我冇全身麻醉嘅。有條管喺大髀嘅內側，就會感受到八支野喺肺係咁撩，好痛苦，我直頭有走馬燈。」

Win Win試過在家中嘔血。

近半年呼吸暢順許多 Win Win憶述當年曾經在27歲暈低，並續說：「我一瞓低啲血就濁上嚟，幾個醫生都叫我直接切咗個肺，我冇決定即時做手術，因為當時有好多工作在身，又要宣傳新歌，直程唔係面對咳血，係嘔血。」她承認曾經與朋友講過遺言，擔心自己會突然離世。 WinWin表示曾經接受第二次手術大感痛苦，貼出多張她在床上奄奄一息的照片。她說：「一出到手術室，我完全唞唔到氣，唔可以大力呼吸，大力呼吸會全身都好痛，完全控制唔到自己。落床都已經喘晒氣，我返到屋企諗住晾衫，扯親都唔知，扯到成個禮拜都瞓唔到覺，最後我喺屋企自製咗張病床坐足成個禮拜喺度瞓。」Win Win指手術後身上留有疤痕，令她不能跳舞，現階段仍有接受物理治療，近半年呼吸已經暢順許多。她亦貼出練習呼吸的影片。最後Win Win特別感謝好友們到醫院探望她，呼籲每位要定期做身體檢查。