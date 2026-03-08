夜王｜鄭秀文謝票喜獲重慶觀眾Cosplay V姐造型 吳煒倫回應楊偲泳戲份被剪走

電影《夜王》導演吳煒倫與鄭秀文（Sammi）、李芯駖、何啟華（Dee）、林熙彤（Hazel）及趙君瑜（Angelina）今日（8日）出席謝票活動，祝賀電影票房衝破8500萬。Sammi亦有在活動現場為演員親自點粒墨，另外有三位觀眾Cosplay Sammi電影中V姐的角色，Sammi接受訪問表示：「如果話（觀眾）似我，我係咪應該都有啲傷心？」Sammi亦大讚粉絲非常有誠意，尤其是有一位來自重慶的粉絲坐飛機來香港支持，令她相當感動。Sammi指若果要扮導演要剃頭，就要好大犧牲。

被問到是否即將會在啟德開演唱會，Sammi表示：「我冇暗示啊！我話唔知，大家都可以儲定錢嘅，唔好咁心急啦！」被問到若果日後開演唱會會否考慮邀請芯駖擔任嘉賓跳舞，Sammi表示：「搵芯駖幫手跳舞當然好，如果各位兄弟姊妹能夠嚟捧場當然好，一齊上台玩更加開心，Every one is a Superstar！」