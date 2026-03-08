熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-08 16:45
更新：2026-Mar-08 16:45

夜王｜鄭秀文謝票喜獲重慶觀眾Cosplay V姐造型 吳煒倫回應楊偲泳戲份被剪走

78a219ab 7fde 4ea3 839a 50bb290958b7

有三位觀眾Cosplay Sammi電影中V姐的角色。（娛樂組攝）

電影《夜王》導演吳煒倫與鄭秀文（Sammi）、李芯駖、何啟華（Dee）、林熙彤（Hazel）及趙君瑜（Angelina）今日（8日）出席謝票活動，祝賀電影票房衝破8500萬。Sammi亦有在活動現場為演員親自點粒墨，另外有三位觀眾Cosplay Sammi電影中V姐的角色，Sammi接受訪問表示：「如果話（觀眾）似我，我係咪應該都有啲傷心？」Sammi亦大讚粉絲非常有誠意，尤其是有一位來自重慶的粉絲坐飛機來香港支持，令她相當感動。Sammi指若果要扮導演要剃頭，就要好大犧牲。

被問到是否即將會在啟德開演唱會，Sammi表示：「我冇暗示啊！我話唔知，大家都可以儲定錢嘅，唔好咁心急啦！」被問到若果日後開演唱會會否考慮邀請芯駖擔任嘉賓跳舞，Sammi表示：「搵芯駖幫手跳舞當然好，如果各位兄弟姊妹能夠嚟捧場當然好，一齊上台玩更加開心，Every one is a Superstar！」

B589b458 bfa9 4766 b094 cb27f7184d6c

電影《夜王》導演吳煒倫與鄭秀文（Sammi）、李芯駖、何啟華（Dee）、林熙彤（Hazel）及趙君瑜（Angelina）今日（8日）出席謝票活動。（娛樂組攝）

李芯駖自嘲落妝似喪屍

談及導演是否希望以喪屍片題材開新戲，吳煒倫回答：「喪屍片我就好想嘅，但係咪喪屍片就真係唔知。」談及會否考慮邀請《夜王》原班人馬演出，吳煒倫笑言：「呢個班底我覺得佢哋唔會肯。」Dee則回答：「其實我已經做咗幾十年，一直都好喪。」李芯駖說：「我落咗妝就係喪屍，尤其是係唔化妝同埋唔整頭。」Sammi被問到會否擔心若有機會演出喪屍要周圍跑，她說：「周圍跑我做咁多運動，你覺得我會驚咩？」

被問到電影票房有望衝破過億，吳煒倫回答：「希望可以破億，好似有好多人睇咗，但實質仲有人未睇，本來開頭有少少猶豫覺得呢一齣係咩戲，但因為口碑希望觀眾都能夠入場。」談及會否推出電影加長版，導演說：「等我去谷一谷老闆先。」吳煒倫強調會否推出電影加長版，要看電影票房而再作決定。

講到楊偲泳早前回應戲份被剪走，吳煒倫說：「剪接確實係一個好辛苦嘅工作，其實就唔止楊偲泳，好多演員都俾我剪走咗一啲戲，好多都係老闆決定。」

D7edfa9c 149c 41ff 823d 1840f2f917d6 Fb62fa7c b0b0 4272 b9c8 f5bb4fb89d5d 381bf333 6298 42a1 8a15 6e1320876be3 Bdaff9d3 e9c4 4ab1 bd7f 70a9e538588f 99b8bb87 c63f 43dd a652 d7b9d6975de9 44dec284 28b7 47d9 ac9b 2c98d989e836 43bedbc8 dd3d 4ce3 a084 a5f36e08959b

