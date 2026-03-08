夜王｜鄭秀文謝票喜獲重慶觀眾Cosplay V姐造型 吳煒倫回應楊偲泳戲份被剪走

電影《夜王》導演吳煒倫與鄭秀文（Sammi）、李芯駖、何啟華（Dee）、林熙彤（Hazel）及趙君瑜（Angelina）今日（8日）出席謝票活動，祝賀電影票房衝破8500萬。Sammi亦有在活動現場為演員親自點粒墨，另外有三位觀眾Cosplay Sammi電影中V姐的角色，Sammi接受訪問表示：「如果話（觀眾）似我，我係咪應該都有啲傷心？」Sammi亦大讚粉絲非常有誠意，尤其是有一位來自重慶的粉絲坐飛機來香港支持，令她相當感動。Sammi指若果要扮導演要剃頭，就要好大犧牲。
被問到是否即將會在啟德開演唱會，Sammi表示：「我冇暗示啊！我話唔知，大家都可以儲定錢嘅，唔好咁心急啦！」被問到若果日後開演唱會會否考慮邀請芯駖擔任嘉賓跳舞，Sammi表示：「搵芯駖幫手跳舞當然好，如果各位兄弟姊妹能夠嚟捧場當然好，一齊上台玩更加開心，Every one is a Superstar！」
李芯駖自嘲落妝似喪屍
談及導演是否希望以喪屍片題材開新戲，吳煒倫回答：「喪屍片我就好想嘅，但係咪喪屍片就真係唔知。」談及會否考慮邀請《夜王》原班人馬演出，吳煒倫笑言：「呢個班底我覺得佢哋唔會肯。」Dee則回答：「其實我已經做咗幾十年，一直都好喪。」李芯駖說：「我落咗妝就係喪屍，尤其是係唔化妝同埋唔整頭。」Sammi被問到會否擔心若有機會演出喪屍要周圍跑，她說：「周圍跑我做咁多運動，你覺得我會驚咩？」
被問到電影票房有望衝破過億，吳煒倫回答：「希望可以破億，好似有好多人睇咗，但實質仲有人未睇，本來開頭有少少猶豫覺得呢一齣係咩戲，但因為口碑希望觀眾都能夠入場。」談及會否推出電影加長版，導演說：「等我去谷一谷老闆先。」吳煒倫強調會否推出電影加長版，要看電影票房而再作決定。
講到楊偲泳早前回應戲份被剪走，吳煒倫說：「剪接確實係一個好辛苦嘅工作，其實就唔止楊偲泳，好多演員都俾我剪走咗一啲戲，好多都係老闆決定。」