黎諾懿任品牌大使自爆想追多個女 承認與太太教育理念有分歧

自從成為人父，黎諾懿與太太對飲食都非常講究，他深信有機對小朋友成長健康至為重要！黎諾懿透露4歲的細仔「小冬牛」黎奕辰暫時仍未戒奶，幸好他已第八年擔任品牌大使，成功省下不少奶粉錢，他更笑言：「老闆娘仲成日叫我生多個，我都好想追女，但如果再生仔我驚自己接受唔到，因為我兩個仔都相差4年，玩嘅嘢唔同，大仔要滑雪、細仔要跳彈床，我要花好多時間陪佢哋玩，分身不暇，暫時都未有動力生多個住。」

指老婆是地獄廚神

講到飲食習慣，黎諾懿跟太太李潔瑩非常合拍，全家人奉行清淡原則，主張少糖、少鹽、少油，挑選食材時盡量選有機食品，透露小朋友食納豆、雞翼和白飯又一餐，並說：「依家喺屋企主要都係姐姐下廚，雖然我識煮，但都係姐姐下廚多，不過我老婆就係地獄廚神，當年太太揀我，都係貪我識煮飯，依家我就過時過節先煮。」

飲食方向夫妻倆甚有共識，但黎諾懿就自爆跟太太在教育方針南轅北轍！他自言從來不是嚴父，偏向跟小朋友玩樂，相反，老婆則認為兒子年紀尚輕，現階段應該專注學業：「我就覺得讀書無乜用，20年後AI、電腦都好發達啦，所有嘢都唔使背，我細個就花好多時間背乘數表、代數、公式，但出到社會根本就未用過，除非你係做科學家、物理家，或者研究火箭就話啫，否則讀書都係無用，哈哈。」縱然在教育觀上間中有分歧，不過作為廿四孝老公和老竇的黎諾懿，最終還是會妥協讓老婆。