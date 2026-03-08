黃宗澤唔介意公開肥仔童年裸照 想與發哥合作但唔敢跟跑步

視帝黃宗澤(Bosco Wong)今日現身尖沙咀，出席品牌活動，Bosco接受傳媒訪問，他自爆讀書時的花名叫肥仔，中學老師安排他加入泳隊，「佢係好風趣搞笑嘅亞Sir，話我肥仔溝唔到女，叫我入泳隊操水，減肥！」經過一年多的地獄式訓練，才蛻變成今日的Bosco，他表示，「每星期練足5日，至少練水個幾鐘，新陳代謝又快，而家唔得啦！」

談到早前在社交平台分享6歲時的童年照，擺pose非常有型，他直言：「個pose真係由心而發。」至於載黑超配牛仔褸的造型，他估計是母親的精心配搭：「因為佢鍾意哥哥(張國榮)，可能幫我戴款黑超。問到可有其他童年絕密珍藏裸照，他笑言，「唔知有冇，下年拜年可能又搵到出來，我應承大家，如果搵到BB裸照，我都不介意同大家分享，當然要遮咗重要部位，唔好嚇親人，影響巿容。」

投資電影 盼今年上映 談到與發哥和三哥(苗橋偉)吃飯，他自言很想跟想跟發哥合作，演甚麼角色也願，「拍咩都好，發哥真係好正！」至於會否跟發哥跑步，他笑言，「由於小弟比較夜瞓，佢哋朝早八、九點就去跑步，我才剛剛轉身(瞓覺)，因為唔使開工時，我鍾意半夜睇戲、睇劇本做功課，睇到三、四點，真係起唔到身跑。」不過他坦言隨著年紀漸長，新陳代謝慢，容易發胖和水腫，故一直保持健身習慣。他透露其投資的馬來西亞電影，現正進行後期製作，希望今年內上映。