娛樂
出版：2026-Mar-08 20:00
更新：2026-Mar-08 20:00

馮德倫回歸樂壇出盡人情牌陳奕迅拍片教唱歌 網民力撐掀《老馮日記》回憶殺

02

Stephen為全新項目主唱新曲《屢戰屢敗又怎樣》。

德倫（Stephen）創立的動漫IP推出短短一年已動作多多，這個充滿活力的原創動漫IP成為Stephen藝術表達的重要延伸。最近Stephen更為全新項目主唱新曲《屢戰屢敗又怎樣》，並找來著名攝影師夏永康（Wing Shya）親自操刀執導新歌MVMV本月5日首播。昨天Stephen就在網上上載一條搞笑短片，老友陳奕迅（Eason）驚喜現身，短片創作如Stephen《老馮日記》的處境劇拍攝手法，以幽默搞鬼的方式呈現，講述 Eason正專注投入地試唱他的新歌，老馮想出詭計在旁偷偷錄音，希望將Eason的靚聲跟自己的歌曲混合，二人搞笑對手與精彩的演出，連太太舒淇也加入留言力撐：「老馮日記2幾時拍呢？」Stephen回應：「等緊你檔期。」

07

馮德倫回歸樂壇。

與Eason互動充滿火花

隨即掀起老馮回憶殺的熱論，無數網民對兩位主角的精湛演技讚不絕口，有人更笑稱Eason根本是被歌唱事業耽誤的影帝，非常好玩！StephenEason的互動充滿火花，圈中好友徐濠縈、張繼聰、周柏豪等也紛紛留言以示支持，舊拍檔雷頌德也留下笑笑emojiStephen見狀即趁機追交歌︰「唔好齋笑，快啲寫歌。」Mark Lui搞笑回覆說︰「我要寫快過你唱。」此話一出即令Stephen投晒降︰「我投降！」

見網民力推再拍《老馮日記》，Stephen昨晚在threads透露已構思多年唯未實行的原因：「其實好感激大家對老馮日記嘅厚愛，再拍我真係諗咗好多年，橋都諗咗好多。唯一未諗到就係應該用乜渠道發。都知道當下嘅年輕人可能已經冇耐性睇咁長嘅一集。用短視頻係可以work 嘅，但係又點樣營利呢？真係請教吓大家。認真問題（但係我啲回覆未必認真）。」短短時間已吸數百人熱烈討論，Stephen親身跟網民互動，認真研究，即被讚是「最緊貼潮流的導演」。

E64674be e3d9 4ff0 9961 654ea5083979

昨天Stephen就在網上上載一條搞笑短片，老友陳奕迅（Eason）驚喜現身，短片創作如Stephen《老馮日記》的處境劇拍攝手法，以幽默搞鬼的方式呈現

預告與Edison潮流品牌合作

今次Stephen推新歌可謂出盡人情牌，提到找Eason拍片的原因，Stephen笑說：「呢個構思係好突發嘅，係有《老馮日記》嘅感覺，其實有一晚我約咗Eason去我屋企食飯，我就話畀佢聽有呢隻歌，佢就口噏噏喺度唱，我心諗唱得咁好聽嘅！個靈感係嚟自呢度，咁偷錄嗰啲就係加落去玩嘅，令成件事幽默啲，我好感謝佢肯陪我玩，非常感激佢。」

《屢戰屢敗又怎樣》新歌找來Wing Shya操刀當MV導演，StephenMV中彈結他，超近鏡大頭，大賣男神氣質，他笑說：「今次嘅感受係同以前出道時做嘅好唔同，當時會好感恩有機會去做，而家自己去做，冇咁多制肘去做，有自由去處理，而搵到Wing去導演MV，一諗起就知道風格上好正啦！」「Bucket man」代表著堅韌不拔和無限潛力的精神，Stephen望新歌能帶出正能量：「其實而家社會呢個階段都幾辛苦，歌詞同畫面可以表達到而家時下人嘅辛苦同經歷，加上係好勵志、好正面嘅嘢，我好喜歡咁做。」

Stephen創立的動漫IP未來將延續更多項目，本月2122日將於國際潮流文化盛事ComplexCon舉行大型展覽，同時將會進行先導預告片首播，讓大家知道「Bucket man」動漫IP的最終任務，同時「Bucket man zero」將於現場預售，而Stephen更預告即將與Edison的潮流品牌合作。

83551d2e 8be0 419d 9689 6e1db3ba91bd Def48410 7d72 434a 84fd b37ebb96b5ab 2cb6333d 7fe5 442b adda 3e11888173c4 WhatsApp Image 2026 03 06 at 4.17.42 PM 04 05

