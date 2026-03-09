熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-09 11:28
更新：2026-Mar-09 11:28

柳應廷Jer獲林宥嘉讚默默耕耘超用心 吳林峰挑戰高音唱《KONG》得側田認證 (有片)

分享：

MIRROR成員柳應廷(Jer)與林宥首度合作開騷，於啟德體藝館舉行「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會，由側田和吳林峰擔任特別演出嘉賓，兩場演唱會於昨晚(8日)已順利完成。尾場有、COLLAR成員芯駖、陳泳伽(Winka)、TELLER和Jacky Fan捧場，許廷鏗(Alfred)打Pickelball扭傷右腳，仍一拐拐地負傷支持，非常有愛。Yoga自言在香港開騷很幸福，被fans熱情融化，更在尾場限定清唱幾句衛蘭的《她整晚在寫信》(側田《田硬)》，演唱會尾聲，不少歌迷大喊encore，Yoga在走入後台前，即興哼唱《她整晚在寫信》，樂手即彈琴伴奏，側田見狀接力唱《命硬》，Jer和吳林峰亦加入合唱，為演唱會畫上圓滿句號。

WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.09 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.09 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.09 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.05 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.07 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.10 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.09 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.10 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.47 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.46 PM (3)

清唱送驚嘉

Yoga在唱《說謊》前，提到有位歌迷期望尾場會有驚喜，他笑言為這位歌迷特地清唱幾句《她整晚在寫信》，多年前偶然在收音機聽到，後來在綜藝節目看到衛蘭唱，就曾今次機會分享。其後，他在眾人表演後，再壓軸出場唱廣東歌《壞與更壞》後，分享與3位合作歌手合作的小故事，他大讚阿Jer的唱功又好用心，爆料指籌備這演唱會時，Jer透過IG訊息提出很多建議，包括演唱會rundown、，希望合唱哪首歌和概念等，「超級用心，雖然我沒有接納他的意見，因那時仍很早期，還未決定很多事怎樣，但我相信他在很多未看到的地方，常常默默地努力，想把自己的東西做得更好。」今次跟吳林峰一起，他唱歌超好聽。還有唱歌超級厲害的側田，其實我很久以前曾經跟側田和張敬軒，舉行拉闊音樂會，時間過得很快。」

尾場rundown略有修改，側田唱少了《三十日》與《情永落》，Jer在獨唱環節沒有唱側田的《走音》，改為加入與側田和4位和音(包括吳林峰)合唱《運》，並將原本唱《不要活成自己討厭的模樣》和《不要說出来》，改為唱《狂人日記》和《人類群星閃耀時》。演唱會尾聲，當4位唱將大合唱《男人KTV》時，阿Jer慰問林宥嘉，原來他身體不適，完騷後未有受訪。阿Jer表示：「我諗可能係身體有啲唔舒服，但佢無事嘅，最尾一首歌都玩得好high好開心，應該冇乜大礙。」4位唱將首度同台開騷，全部都交出高水準表演，但疑因主辧宣傳時彈出彈入，一月中首發的宣傳海報連歌手樣子亦沒有，令觀眾搞不清各演出單位的角色，現場竟然未見爆滿，有點可惜。

WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.44 PM (3) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.46 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.45 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.44 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.46 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.45 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.36 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.41 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.37 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.40 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.42 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.41 PM (3)

認證多功能 唱足一晚

談到跟偶像林宥嘉首次合作開騷，阿Jer坦言，「非常開心，本身有少少緊張，完咗騷有好多成就解鎖嘅感覺，望住自己都有少少奇妙，由揀佢嘅歌比賽，到今日可以同佢再合唱。」他補充側田和吳林峰的作品都是他日常聽歌的歌單。吳林峰在頭場自爆參加歌唱比賽，選唱側田的《KONG》，他笑言初賽不入，「評判叫我練好咬字先，但唔緊要啦，做人最緊要向前看嘛。」又得戚謂：「我依家幫佢(側田)和音喎！」獲側田讚多功能歌手，他笑言唱得好開心：「真係唱足成晚、彈自己嘅歌、細個busking會聽會彈嘅歌，感覺好high！」Jer中三時亦曾唱《命硬》參賽，「天才表演得第三名。」他續說，「最爽係同側田、一班和音歌手圍住圈合唱《運》。」當時Jer出場即跳起與側田擊掌，爽爆興奮之情，顯露無遺。

改歌單唱《狂人》扭親腰

談到尾場改歌單，阿Jer解釋：「我哋非常即興，就好似臨尾無啦啦唱《命硬》，就知我哋係隨性的人，開心玩到有火花嘅表演。」他直言有看fans在Threads的留言和建議《狂人》和《群星》，「嗰啲經典八十年嘅歌曲……其實我一直都有出歌，噚日(頭場)揀嘅歌都係我鍾意嘅歌，都一樣好好聽，但係fans留言都有睇，咁啱今次band係我演唱會隊band，膽粗粗問吓玩唔同歌，大家都話好吖！」不過他笑言完成這部分，攰到想瞓在台上，更自爆唱《狂人》時扭親腰：「其實年紀都唔後生，冇乜嘢都唔郁咁多。」 問到詳情時，他示範扭腰「扭應廷」，換來吳林峰一聲冷笑，「收歛吓！」

建議rundown食檸檬

對於被林宥嘉爆他早已提出rundown建議，阿Jer當得知與對方合作，花了3個月構思rundown，「諗咗好耐先send俾佢，但由於時間問題，未必安排到咁多時間練，所以就冇用到。」他直言今次遇到3位強勁對手，遇強愈強，大家發揮最大潛能，吳林峰大感認同，「《KONG》啲和音好高音，我練落先知可以唱到咁高，彩排時都諗咁高音得唔得，但阿田話好好、好firm喎(模仿側田語氣)，返去練吓又唱到，幾開心。」

WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.30 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.30 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.30 PM (3) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.16 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.16 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.23 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.20 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.20 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.23 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.12 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.12 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.13 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.24.14 PM (3) WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.23.53 PM WhatsApp Image 2026 03 08 at 11.23.52 PM

口窒窒稱fans做太太

對於側田和林宥嘉提議的boy band「My Husband 」，吳林峰笑言：「我充滿好高嘅期待，但未來係點冇人知。」阿Jer就自言持開放態度，盼可再有合作機會。對於「My Husband 」的稱呼，吳林峰表示，「我哋已經係大家心目中嘅husband啦！Oh My God！」阿Jer接力但又有點猶豫：「你哋就係我哋嘅……太太。」吳林峰即強調：「我唔敢講，我女朋友睇緊。」

冰島拍戲做男主角 今年有望個唱2.0

談到兩人工作近況，柳應廷剛推出新歌《跌在地上的怪獸》，並遠赴冰島拍MV，他笑言上次Jeremy往北海道拍MV時，已許願往冰島拍MV，如今終於如願，吳林峰一臉葡萄：「我叫你帶我去又唔帶。」其間更遇上北極光放題，吳林峰道：「真係好妒忌！(Jer：你睇過未？)有，上網睇Wallpaper囉，尔多款，唔同角度添！」阿Jer笑到彎腰兼且真抽筋，場面爆笑。其實阿Jer今次往冰島拍張蚊執導的電影《不得不好死》，並擔正做男主角，不過他就表示暫未能透露太多，仍要拍攝香港戲份，「大家密切留意IG消息，可能扮棵樹，好快會公布。」至於Solo Con 2.0，Jer同樣好快有消息的是個人騷2.0：「近架喇，都如火如荼，我當然好想再唱歌俾大家聽！」

完約回復自由身 冇被拖糧

吳林峰所屬的唱片公司Sunny Idea被指「突然消失」，洪卓立演唱會取消，觀眾無法退票。他透露其實於去年底已完約，現時回復自由身，暫以獨立歌手發展。問到可有欠薪追討，他自言近日準備演唱會和新歌，早兩日收到消息，但未有時間了解事件，但未試過被拖糧或遲找數，反而最擔心前同事的心情。

