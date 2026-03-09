柳應廷Jer獲林宥嘉讚默默耕耘超用心 吳林峰飊高音唱《KONG》得側田認證 (有片+歌單)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與林宥首度合作開騷，於啟德體藝館舉行「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會，由側田和吳林峰擔任特別演出嘉賓，兩場演唱會於昨晚(8日)已順利完成。尾場有、COLLAR成員芯駖、陳泳伽(Winka)、TELLER和Jacky Fan捧場，許廷鏗(Alfred)打Pickelball扭傷右腳，仍一拐拐地負傷支持，非常有愛。Yoga自言在香港開騷很幸福，被fans熱情融化，更在尾場限定清唱幾句衛蘭的《她整晚在寫信》(側田《田硬)》，演唱會尾聲，不少歌迷大喊encore，Yoga在走入後台前，即興哼唱《她整晚在寫信》，樂手即彈琴伴奏，側田見狀接力唱《命硬》，Jer和吳林峰亦加入合唱，為演唱會畫上圓滿句號。

清唱送驚嘉 Yoga在唱《說謊》前，提到有位歌迷期望尾場會有驚喜，他笑言為這位歌迷特地清唱幾句《她整晚在寫信》，多年前偶然在收音機聽到，後來在綜藝節目看到衛蘭唱，就曾今次機會分享。其後，他在眾人表演後，再壓軸出場唱廣東歌《壞與更壞》後，分享與3位合作歌手合作的小故事，他大讚阿Jer的唱功又好用心，爆料指籌備這演唱會時，Jer透過IG訊息提出很多建議，包括演唱會rundown、，希望合唱哪首歌和概念等，「超級用心，雖然我沒有接納他的意見，因那時仍很早期，還未決定很多事怎樣，但我相信他在很多未看到的地方，常常默默地努力，想把自己的東西做得更好。」今次跟吳林峰一起，他唱歌超好聽。還有唱歌超級厲害的側田，其實我很久以前曾經跟側田和張敬軒，舉行拉闊音樂會，時間過得很快。」

林宥嘉抱恙未有受訪 尾場rundown略有修改，側田唱少了《三十日》與《情永落》，Jer在獨唱環節沒有唱側田的《走音》，改為加入與側田和4位和音(包括吳林峰)合唱《運》，並將原本唱《不要活成自己討厭的模樣》和《不要說出来》，改為唱《狂人日記》和《人類群星閃耀時》。演唱會尾聲，當4位唱將大合唱《男人KTV》時，阿Jer慰問林宥嘉，原來他身體不適，完騷後未有受訪。阿Jer表示：「我諗可能係身體有啲唔舒服，但佢無事嘅，最尾一首歌都玩得好high好開心，應該冇乜大礙。」4位唱將首度同台開騷，全部都交出高水準表演，但疑因主辧宣傳時彈出彈入，一月中首發的宣傳海報連歌手樣子亦沒有，令觀眾搞不清各演出單位的角色，現場竟然未見爆滿，有點可惜。

爆汗「TWINS」 柳應廷和吳林峰興奮受訪，阿Jer大讚「老Best」高大靚仔，唱歌好聽，爆汗程度超越比他厲害，甚玉可cap圖做sticker，「所以係玉樹林峰，亦係大汗淋漓。」吳林峰自言可能緊張，加上要兼顧主唱、彈結他、和唱等多不同崗位，非常頻撲，笑言終明白「做artist要唔驚熱」的道理，他在頭場完結後，曾在Threads求教止汗方法，獲王雙駿(Carl叔)留言可大力幫他「撳掣」，他笑言全晚避開Carl叔，並強調，「我肯定係冇起霧嘅！」阿Jer就即場叫他除衫，又笑言可找他和吳林峰化成「TWINS」拍止汗產品廣告。

認證多功能 唱足一晚 談到跟偶像林宥嘉首次合作開騷，阿Jer坦言，「非常開心，本身有少少緊張，完咗騷有好多成就解鎖嘅感覺，望住自己都有少少奇妙，由揀佢嘅歌比賽，到今日可以同佢再合唱。」他補充側田和吳林峰的作品都是他日常聽歌的歌單。吳林峰在頭場自爆參加歌唱比賽，選唱側田的《KONG》，他笑言初賽不入，「評判叫我練好咬字先，但唔緊要啦，做人最緊要向前看嘛。」又得戚謂：「我依家幫佢(側田)和音喎！」獲側田讚多功能歌手，他笑言唱得好開心：「真係唱足成晚、彈自己嘅歌、細個busking會聽會彈嘅歌，感覺好high！」Jer中三時亦曾唱《命硬》參賽，「天才表演得第三名。」他續說，「最爽係同側田、一班和音歌手圍住圈合唱《運》。」當時Jer出場即跳起與側田擊掌，爽爆興奮之情，顯露無遺。

改歌單唱《狂人》扭親腰 談到尾場改歌單，阿Jer解釋：「我哋非常即興，就好似臨尾無啦啦唱《命硬》，就知我哋係隨性的人，開心玩到有火花嘅表演。」他直言有看fans在Threads的留言和建議《狂人》和《群星》，「嗰啲經典八十年嘅歌曲……其實我一直都有出歌，噚日(頭場)揀嘅歌都係我鍾意嘅歌，都一樣好好聽，但係fans留言都有睇，咁啱今次band係我演唱會隊band，膽粗粗問吓玩唔同歌，大家都話好吖！」不過他笑言完成這部分，攰到想瞓在台上，更自爆唱《狂人》時扭親腰：「其實年紀都唔後生，冇乜嘢都唔郁咁多。」 問到詳情時，他示範扭腰「扭應廷」，換來吳林峰一聲冷笑，「收歛吓！」

建議rundown食檸檬 對於被林宥嘉爆他早已提出rundown建議，阿Jer當得知與對方合作，花了3個月構思rundown，「諗咗好耐先send俾佢，但由於時間問題，未必安排到咁多時間練，所以就冇用到。」他直言今次遇到3位強勁對手，遇強愈強，大家發揮最大潛能，吳林峰大感認同，「《KONG》啲和音好高音，我練落先知可以唱到咁高，彩排時都諗咁高音得唔得，但阿田話好好、好firm喎(模仿側田語氣)，返去練吓又唱到，幾開心。」

口窒窒稱fans做太太 對於側田和林宥嘉提議的boy band「My Husband 」，吳林峰笑言：「我充滿好高嘅期待，但未來係點冇人知。」阿Jer就自言持開放態度，盼可再有合作機會。對於「My Husband 」的稱呼，吳林峰表示，「我哋已經係大家心目中嘅husband啦！Oh My God！」阿Jer接力但又有點猶豫：「你哋就係我哋嘅……太太。」吳林峰即強調：「我唔敢講，我女朋友睇緊。」

冰島拍戲做男主角 今年有望個唱2.0 談到兩人工作近況，柳應廷剛推出新歌《跌在地上的怪獸》，並遠赴冰島拍MV，他笑言上次Jeremy往北海道拍MV時，已許願往冰島拍MV，如今終於如願，吳林峰一臉葡萄：「我叫你帶我去又唔帶。」其間更遇上北極光放題，吳林峰道：「真係好妒忌！(Jer：你睇過未？)有，上網睇Wallpaper囉，尔多款，唔同角度添！」阿Jer笑到彎腰兼且真抽筋，場面爆笑。其實阿Jer今次往冰島拍張蚊執導的電影《不得不好死》，並擔正做男主角，不過他就表示暫未能透露太多，仍要拍攝香港戲份，「大家密切留意IG消息，可能扮棵樹，好快會公布。」至於Solo Con 2.0，Jer同樣好快有消息的是個人騷2.0：「近架喇，都如火如荼，我當然好想再唱歌俾大家聽！」

完約回復自由身 冇被拖糧 吳林峰所屬的唱片公司Sunny Idea被指「突然消失」，洪卓立演唱會取消，觀眾無法退票。他透露其實於去年底已完約，現時回復自由身，暫以獨立歌手發展。問到可有欠薪追討，他自言近日準備演唱會和新歌，早兩日收到消息，但未有時間了解事件，但未試過被拖糧或遲找數，反而最擔心前同事的心情。

「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會完整歌單(3月8日) 1. 神愛世人 （yoga + jer) 2. 感同身受 （yoga + jer) 3. 眼色 yoga 4. 自然醒 yoga 5. 說謊 yoga 6. 兜圈 yoga 7. 鬼屋 yoga

8. 我不是神 我只是平凡卻直拗愛著你的人 （原唱 林宥嘉） Jer 9. 俄羅斯套娃 （原唱 吳林峰） Jer 10. 大雄 （側田作曲,原唱 古巨基） Jer+吳林峰 11. 感謝曾出現在你的生命 吳林峰 12. Kong 吳林峰+側田 13. 好人 側田 14. Old Boy 側田 15. 情歌 側田與和唱團 16. 運 側田、Jer與和唱團 17. Bad Hair Day Jer+吳林峰 18. 月居人 Jer+吳林峰好人 側田 19. 狂人日記 Jer 20. 記憶倒行 Jer 21. 今繼 Jer 22. 人類群星閃耀時 Jer 23. 壞與更壞 yoga 24. 想自由 yoga 25. Medley (怪情歌(清唱)+殘酷月光+誰不想+浪費+成全+天真有邪） yoga 26. 神秘嘉賓 yoga

27. 男人KTV 林宥嘉、Jer、側田、吳林峰合唱