譚耀文失金像獎提名「心灰意冷」 以玩遊戲作比喻：我玩輸咗

譚耀文昨日（8日）出席77工作室春茗，他與佘詩曼在《正義女神》有合作，他說：「好開心今次合作啲演員好優秀！又可以阿佘重聚下，佢係好叫座嘅女演員，今次同佢合作，我覺得係執到寶！中六合彩！」他表示兩人對上一次合作已是二十多年前的事，自己很好奇現在的她是怎樣，「當年大家都仲好年青，依家雖然都係，自問都係『捱得』，但係見到佢之後真係寫個『服』宇！」
他表示有時拍通宵已經很攰，已經回家休息，但仍見阿佘在社交平台分享與同事一齊去食宵夜，第二日比他還要早起身。他說：。「佢真係好愛團隊，同埋極有體力，體能勁過我，同奧運選手一樣，真係冇停！」
譚耀文於電影《拼命三郎》中扮演過氣大佬，外間認為他有望角逐金像獎影帝殊榮，但最後大熱倒灶，金像獎宣布金像獎入圍名單當日，他在社交平台留下「心灰意冷」四字，引來大批影迷及網民熱議和擔心。提起此事時，他笑說：「關金像獎事咩？無嘢！無嘢！嗰晚我喺屋企同人玩true or dare輸咗！係人輸咗都有啲唔服，發吓咩啫，估唔到大家猜測咁多。多謝大家關心，就算平時唔係我嘅fans都嚟留言鼓勵。我覺得，我賺咗啲關心同埋安慰啦！係！我玩遊戲輸咗啫！」
談到網民戥他不值，他說：「有時要講天時地利人和，自己繼續努力啦！最緊要獎項唔係最重要嘅，最重要真係每一部戲交代到俾觀眾同導演，呢樣嘢先最緊要。」至於他在另一部電影《今天應該很高興》中扮演失意歌手，有不少觀眾覺得角色跟他的星途之路帶點相似，他說：「有啲fans睇完覺得個角色有一半似我，我睇個劇本時，個角色似係我停濟無唱歌、喺演戲路人有咩新成績之前嗰一段日子，所以睇到個角色時係好有共嗚，係咪都好，我喺演嘅時候，我係好暢快，可以將自己部份渲洩出嚟！」談到他在電影中的一首歌《歡天喜地留給我》頗得不錯評價，他表示自己很喜歡這首歌，但一直沒有派台，而導演想找歌曲的版權時，發現持有的唱片公司已倒閉，最後幾經辛苦才申請到版權。