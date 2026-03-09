譚耀文失金像獎提名「心灰意冷」 以玩遊戲作比喻：我玩輸咗

譚耀文昨日（8日）出席77工作室春茗，他與佘詩曼在《正義女神》有合作，他說：「好開心今次合作啲演員好優秀！又可以阿佘重聚下，佢係好叫座嘅女演員，今次同佢合作，我覺得係執到寶！中六合彩！」他表示兩人對上一次合作已是二十多年前的事，自己很好奇現在的她是怎樣，「當年大家都仲好年青，依家雖然都係，自問都係『捱得』，但係見到佢之後真係寫個『服』宇！」

他表示有時拍通宵已經很攰，已經回家休息，但仍見阿佘在社交平台分享與同事一齊去食宵夜，第二日比他還要早起身。他說：。「佢真係好愛團隊，同埋極有體力，體能勁過我，同奧運選手一樣，真係冇停！」