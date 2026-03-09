陳自瑤盼大家焦點放在她身上 開腔談女兒拍拖：要有底線

陳自瑤即將在廣州舉行fans見面會，屆時會大展歌喉，她表示今次是首次舉行fans見面會，現在努力練歌，她直言很多人聽到「陳自瑤會唱歌」時大感愕然。問到唱歌、直抽難些，她說：「如果咁樣講，就會講到究竟係拍戲辛苦啲、唱歌辛苦啲定係直播辛苦啲，我就覺得三樣都係唔同範疇嘅嘢，拍戲同埋唱歌都係感情嘅分享，兩樣都要用情感去演繹。你問我做直播係最辛苦，休息嘅時間都冇，不斷不斷咁樣講好多個鐘，連廁所都冇得去。希望新一年有多啲唔同嘅新嘗試，有唔同嘅新鮮感俾觀眾同自己。」

早前她跟內地網紅合作拍片時，被網民發現二人拖手仔，隨即引來勁大迴響。她聞言笑過不停，更借女記者的手還原當日動作，「其實就係一個 give me five 咁樣！因為講緊會有內地音樂會，會同啲網紅拍片宣傳，個動作純粹係表達『好啦，OK，咁樣約定你啦！Yeah！』我亦都好開心，證明大家咁關心我！哈哈哈哈哈哈！（有冇諗過咁群情洶湧？）我都唔知！哈哈！真係得真係好好笑，總之都係得啖笑囉！」

提到囡囡早前的社交帳號被公開，連帶與男友的私人照也一拼過去，她坦言事情已過去，不想多作回應。她表示與女兒關係一直「好 Close」，女兒會跟她分享大小事及交友狀況，自己也會提點她有甚麼可以做及如何識朋友。她表示現今世代很難阻止女兒拍拖，自己會灌輸予女兒知道，識朋友要有正向影響，反事要有底線，自己一直都會提點住她。

陳自瑤說：「點講好呢，青少年有時會有自己嘅諗法，我覺得『經一事長一智』，呢個少少嘅教訓，都希望佢第時自己處理社交媒體都會更加小心。」對於網民同時有讚她是開明媽咪，沒有反對囡囡拍拖，她說：「依家去到呢個年紀嘅小朋友，其實你只可以同佢做朋友，如果你咩都唔畀佢做，大家都做過後生，其實佢唔會聽你講，反而用一個做朋友形式去提點佢，亦都知道佢係安全、知道佢做緊咩，大家關係係非常緊要。」