返回
娛樂
出版：2026-Mar-09 16:40
更新：2026-Mar-09 16:40

Jennie@BLACKPINK被騷擾煩到黑面 無奈簽名片段瘋傳惹網民鬧爆私追fans

Jennie巴黎之行被騷擾，跟私追fans講數求私人空間。

韓國女團BLACKPINK爆紅全球，四位成員早前再度合體來港開show，一連三天假啟德體育園主場館舉行的演唱會掀起搶飛熱，可謂一票難求，成員Jennie本月會再度襲港，322日將出席香港ComplexCon在亞洲國際博覽館舉行的Complex Live！，Jennie亦有拍片約定香港fans到時見。

Jennie近日現身法國巴黎參加時裝周，當結束公開活動後，她趁著空檔與工作人員在巴黎享受私人時光，可是其行蹤卻被fans發現，行程慘被騷擾之餘，私追粉絲還拿起手機緊貼拍攝，又強行索簽名，導致一向寵粉的Jennie也不禁黑面，一臉無奈。

E057f8fc 3d6b 4601 9caa 18d020ea50fa

Jennie本月22日將出席香港ComplexCon，日前拍片約定香港fans到時見月。

疑索簽名圖利

Jennie在巴黎被私追的影片於網上瘋傳，戴上太陽眼鏡的她神色顯得有點疲憊，身旁的同行經理人與保鑣不斷試圖阻擋鏡頭，並表示：「如果我們簽了名，你們能讓我們走嗎？」希望能換取私人空間。不過現場人士仍不願離去，不斷遞Jennie的偶像卡要求簽名，此時Jennie即無奈地稱：「Can I please have my day?」求大家可讓她給予空間，隨後便為粉絲逐一簽名，還說：「我會幫你們簽名，但請不要再拍了，這讓我很緊張。」當中有人遞出一大疊卡讓Jennie簽名，Jennie即時詢問對方是否真粉絲，經理人也介入質問是否拿簽名卡牟利。

影片曝光後，立刻在社交平台引發熱議，廣大網民紛紛留言力挺Jennie，砲轟現場的行為太過分，除鬧爆私追fans行為外，又懷疑帶一大疊卡索簽名的根本不是粉絲，疑是賣家再把簽名高價轉售，狠批做法可恥。

6b8ade95 fbd3 4b95 85a1 eeb82ee48b39 03 E8f88d27 bc04 4304 b075 9164a176a768 09 螢幕擷取畫面 2026 03 09 160235

