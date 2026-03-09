Jennie@BLACKPINK被騷擾煩到黑面 無奈簽名片段瘋傳惹網民鬧爆私追fans

韓國女團BLACKPINK爆紅全球，四位成員早前再度合體來港開show，一連三天假啟德體育園主場館舉行的演唱會掀起搶飛熱，可謂一票難求，成員Jennie本月會再度襲港，3月22日將出席香港ComplexCon在亞洲國際博覽館舉行的Complex Live！，Jennie亦有拍片約定香港fans到時見。

Jennie近日現身法國巴黎參加時裝周，當結束公開活動後，她趁著空檔與工作人員在巴黎享受私人時光，可是其行蹤卻被fans發現，行程慘被騷擾之餘，私追粉絲還拿起手機緊貼拍攝，又強行索簽名，導致一向寵粉的Jennie也不禁黑面，一臉無奈。