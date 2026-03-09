佘詩曼回應幫TVB轉虧為盈 謙稱功勞唔止她一人

佘詩曼昨日出席77工作室春茗，透露其主演的《正義女神》即將播出。談到她跟周潤發一齊合照，阿佘表現超開心，表示終於有一張跟發哥的自拍照。她表示過去曾跟發哥一齊跑步，也有拍照，但不是單人自拍，今次終於有機會。她表示對上一次見到發哥已經是疫情前，盼跟他合作，任何角色也可以。她坦言發哥有叫她大齊跑步，她表示最想媽咪跑步，會幫手安排，如有時間便會一齊跑步。

早前陳德森導演透露會找佘詩曼擔任新戲女主角，男主角會有古天樂、張家輝和吳彥祖，阿佘表示對方有跟經理人接洽過，暫時未有太多詳情，如自己合適一定會跟對方合作。由於片種是武打片，阿佘笑謂自己也有一段時間沒有拍動作片，加上有很多男演員，相信自己不用負責。 早前劉松仁在社交平台公開與十幾多位曾合作過女星的合照，更表示自己一直都在戀愛中，阿佘笑謂沒有留意松哥寫的內文，但看到照片時憶起拍《歲月風雲》的日子。她說：「佢係一個絕對無架子嘅前輩，咁所以同大家都玩得好癲，佢唔會擺起個款呀、好嚴肅呀咁，所以咪大家都變到好close。」

問到從影以來，有沒有試過未能抽離角色的感情，她二話不說指是《天與地》，因為角色設定太過沉重，開工第一天已經陷入非常不開心的狀態。她說：「因為一嚟到就知自己個男朋友死咗，咁又懷疑自己三個好朋友係食咗我個男朋友，成個劇情都好heavy、好慘，所以成個戲開嘅時候係好deep嘅，所以都需要一啲時間去recover。不過只要接到下一個角色，就好容易抽離！」

無綫的業績成功轉虧為盈，大家認為是佘詩曼帶摯，她說：「咁可以幫人賺錢梗係開心啦，win-win囉！」她又認為不能只說功勞全歸功她一人，她說：「咁我覺得功勞唔止我一個嘅，監製啦、編劇啦⋯⋯各位演員們，所有幕前及台前幕後，就算觀眾都要多謝！無觀眾支持都唔會成功，其實要多謝嘅人實在太多囉，唔係一個人嘅事。賺錢喎，邊個唔開心啫？」