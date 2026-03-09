IdG Sundae正式出道 現身商台受訪近半百粉絲守候

偶像女生一期生第二分隊女團誕生IdG Sundae，一共有六員成員。（娛樂組攝）

偶像女生一期生繼上年第一分隊IdG Bubbles正式出道，今日（9日）再有第二分隊女團誕生IdG Sundae，一共有六員成員，分別包括有：Helen、圈圈、Sharon、Hazel、Melanie和Renee。IdG Sundae成團後首度現身《叱咤樂壇》接受訪問會見傳媒朋友宣傳新歌《新新地》，商台門口有過百粉絲等候，場地非常熱鬧！ 談及正式出道的感受，Melanie表示:「終於有一種夢想成真嘅感覺，今年一月嘅時候已經知道係公布嘅第二位成員之一，已經覺得好唔真實，今日出咗新歌就真係好感動，啱啱接受訪問喊咗一陣。」Helen說：「未去到今日，我都唔知道會唔會出道，好驚我哋嘅經理人前一日會打俾我叫我唔需要嚟商台。（有冇失眠？）其實我都瞓得幾好，不過琴日要拍MV，前一晚就瞓得唔好。」Renee直言對拍MV有很大壓力，期間忍不住哭，她續說：「我個腦諗勁多嘢，驚上鏡嘅狀態唔好，或者會跳錯舞步，突然之間就會想喊。」

Hazel表示：「聽咗首新歌，隔咗兩個月終於出。其實新歌推出之前我哋都聽咗一段時間，為咗提升自己再加操練習，好感恩我哋六個人可以成團。Sharon分享：「喺我哋嚟商台嘅路上十分之緊張，我哋有四個成員都未公布，所以唔想俾Fans知道住，喺架車度好緊張唔知要回答啲咩問題，瘋狂咁尖叫。」Helen指坐保姆車入商台前，刻意用黑布偷望窗外見證粉絲到場。Melanie笑言：「我同圈圈係已經公布咗嘅成員，我哋一出到去同Fans見面，啲Fans就話吓真係得你哋兩個二人組合咋！」

回應擔心收入問題 至於會否擔心收入的問題，IdG Sundae異口同聲表示：「唔好講啦！」Melanie說：「Hazel會去幫人哋補習，我就用緊自己嘅儲蓄，或者屋企人會俾錢我用，因為我都仲未畢業。」Sharon被問到選擇入行的原因是因為母親，她說：「媽咪今日冇嚟，但佢又同我講IG見到就嚟會有第二團嘅女團，問我有冇份，所以我冇提前同佢講。」Sharon續說下月公開演出會邀請母親撐場。 Helen分享新歌其中一句歌詞講述「一齊去食雪糕」，並表示：「呢句歌詞其實係我一年前拍片嘅時候諗，都有好多唔同情緒同埋經歷，用返呢句歌詞去形容我哋出道，真係好唔簡單，尤其是隊名係與雪糕有關，令我百感交集！」

透露今年會推出三首歌 講到會否擔心外界會將IdG Bubbles作比較，Melanie表示：「我覺得唔會，我哋都係偶像女生，關係好好，IdG Bubbles隊長Cindy都有send message鼓勵，叫我哋唔好緊張。」提到IdG Bubbles今年初奪得叱咤生力軍組合金獎，Melanie說：「我一定會努力追上佢嘅步伐，係我哋非常之好嘅榜樣，我哋今年都會加油！」 Melanie指團隊暫時並沒有分配隊長的角色，她說：「圈圈負責安排練習時間，Helen負責與公司交接工作安排，Sharon係我哋嘅媽媽，因為佢係大姐姐。Hazel係我哋嘅精神擔當，可能因為佢讀護士，所以有精神上遇到嘅問題就搵佢。Renee係我哋團隊年紀最細，亦都係我哋嘅搞笑擔當。」IdG Sundae透露今年會推出三首歌，下個月即將會出席活動。被問到公司容許旗下藝人拍拖，IdG Sundae異口同聲表示經理人沒有下禁愛令，不過戀愛對象要讓經理人過目。