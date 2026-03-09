熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-09 19:45
更新：2026-Mar-09 20:30

IdG Sundae正式出道 現身商台受訪近半百粉絲守候

分享：
2a4c7685 bace 41ed 85bd df5cc1321f7c

偶像女生一期生第二分隊女團誕生IdG Sundae，一共有六員成員。（娛樂組攝）

adblk4

偶像女生一期生繼上年第一分隊IdG Bubbles正式出道，今日（9日）再有第二分隊女團誕生IdG Sundae，一共有六員成員，分別包括有：Helen、圈圈、Sharon、Hazel、Melanie和Renee。IdG Sundae成團後首度現身《叱咤樂壇》接受訪問會見傳媒朋友宣傳新歌《新新地》，商台門口有過百粉絲等候，場地非常熱鬧！

談及正式出道的感受，Melanie表示:「終於有一種夢想成真嘅感覺，今年一月嘅時候已經知道係公布嘅第二位成員之一，已經覺得好唔真實，今日出咗新歌就真係好感動，啱啱接受訪問喊咗一陣。」Helen說：「未去到今日，我都唔知道會唔會出道，好驚我哋嘅經理人前一日會打俾我叫我唔需要嚟商台。（有冇失眠？）其實我都瞓得幾好，不過琴日要拍MV，前一晚就瞓得唔好。」Renee直言對拍MV有很大壓力，期間忍不住哭，她續說：「我個腦諗勁多嘢，驚上鏡嘅狀態唔好，或者會跳錯舞步，突然之間就會想喊。」

adblk5

Hazel表示：「聽咗首新歌，隔咗兩個月終於出。其實新歌推出之前我哋都聽咗一段時間，為咗提升自己再加操練習，好感恩我哋六個人可以成團。Sharon分享：「喺我哋嚟商台嘅路上十分之緊張，我哋有四個成員都未公布，所以唔想俾Fans知道住，喺架車度好緊張唔知要回答啲咩問題，瘋狂咁尖叫。」Helen指坐保姆車入商台前，刻意用黑布偷望窗外見證粉絲到場。Melanie笑言：「我同圈圈係已經公布咗嘅成員，我哋一出到去同Fans見面，啲Fans就話吓真係得你哋兩個二人組合咋！」

adblk6
A560b77f d7ee 4eca a0d3 48fa66a1cbcb

IdG Sundae現身商台受訪近半百粉絲守候 。（娛樂組攝）

回應擔心收入問題

至於會否擔心收入的問題，IdG Sundae異口同聲表示：「唔好講啦！」Melanie說：「Hazel會去幫人哋補習，我就用緊自己嘅儲蓄，或者屋企人會俾錢我用，因為我都仲未畢業。」Sharon被問到選擇入行的原因是因為母親，她說：「媽咪今日冇嚟，但佢又同我講IG見到就嚟會有第二團嘅女團，問我有冇份，所以我冇提前同佢講。」Sharon續說下月公開演出會邀請母親撐場。

Helen分享新歌其中一句歌詞講述「一齊去食雪糕」，並表示：「呢句歌詞其實係我一年前拍片嘅時候諗，都有好多唔同情緒同埋經歷，用返呢句歌詞去形容我哋出道，真係好唔簡單，尤其是隊名係與雪糕有關，令我百感交集！」

adblk7
Ad98ffbc 0fc5 48f6 a43e 39569cbe284d

IdG Sundae成團後首度現身《叱咤樂壇》接受訪問會見傳媒朋友。（娛樂組攝）

透露今年會推出三首歌

講到會否擔心外界會將IdG Bubbles作比較，Melanie表示：「我覺得唔會，我哋都係偶像女生，關係好好，IdG Bubbles隊長Cindy都有send message鼓勵，叫我哋唔好緊張。」提到IdG Bubbles今年初奪得叱咤生力軍組合金獎，Melanie說：「我一定會努力追上佢嘅步伐，係我哋非常之好嘅榜樣，我哋今年都會加油！」

Melanie指團隊暫時並沒有分配隊長的角色，她說：「圈圈負責安排練習時間，Helen負責與公司交接工作安排，Sharon係我哋嘅媽媽，因為佢係大姐姐。Hazel係我哋嘅精神擔當，可能因為佢讀護士，所以有精神上遇到嘅問題就搵佢。Renee係我哋團隊年紀最細，亦都係我哋嘅搞笑擔當。」IdG Sundae透露今年會推出三首歌，下個月即將會出席活動。被問到公司容許旗下藝人拍拖，IdG Sundae異口同聲表示經理人沒有下禁愛令，不過戀愛對象要讓經理人過目。

adblk8
20cff0ab 0538 40ff 82eb f5eff80f3853 A2bc31b3 7caf 448e 96ab cce7161244e4 28bae6a1 1cef 45df 861d 1f448645a5f7 Bb89b38b e8af 470d afa2 435732d9d916 C344f0d0 cfa9 4f66 825a 45132c703d06 C4258f8a 71d7 4973 9e26 90cd559a98d8 814fce7f b8ce 4063 a1c6 d0bebd58a1c9

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

IdG Sundae
dadblk9 madblk9

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務