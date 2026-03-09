一公升眼淚相隔逾20年開拍續集 錦戶亮歸位演電影版男主角 (有片)

經典日劇《一公升眼淚》在2005年播出時感動萬千觀眾，女主角澤尻英龍華由當年的清純玉女一度淪為吸毒女星，近年她已走過底谷，並改過自新全面復出。今日，《一公升眼淚》宣布開拍電影版，安排2027年上映，會由錦戶亮歸位演回當年角色麻生遙斗，主題曲則選用日劇版的經典名曲《3月9日》及《粉雪》，消息一出立即勾起粉絲滿滿回憶。

重現經典名曲

電影版的故事背景設定在女主角池內亞也過世多年後的今天，當年那位對女主角痴心一片的麻生遙斗，為了病逝的亞也決定立志成為一位醫生，官方今日公開30秒預告，錦戶亮穿上醫生袍，拿起亞也留下的著作《一公升眼淚》，感嘆道出：「如果那傢伙知道，15年後的現在，仍然有人被她的文字鼓勵，不知道會不會開心呢？」麻生遙斗坦言想成為醫生，最初只是為了想救亞也而已，預告更響起Remioromen唱出的經典插曲《3月9日》的副歌部分，影片上架12小時已有近20萬的觀看次數，大批網民更直呼音樂一響已夠催淚，配上畫面更讓無數粉絲心碎。雖然不少觀察期待澤尻英龍華可以參與演出，但其角色早已離世，故澤尻不會再演亞也一角。